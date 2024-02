Violeta Mangriñán sobre su hija: “Me da pena que sienta que ya no la quiero”

Violeta Mangriñán está viviendo uno de los momentos más importantes de su vida. Después de unos días muy intensos, dio a luz el pasado 1 de febrero a su hija Gia, ahora todas las emociones se han agolpado en su regreso a casa junto a la nueva integrante de su familia. La influencer deja a un lado todas las polémicas que ha vivido y se centra en lo más importante para ella, el cuidado de su familia.

Hace unas semanas ya mostraba en sus redes cómo se estaba preparando para el nuevo paso que estaba a punto de dar con respecto a su maternidad, decisión que generó mucha polémica porque habría decidido no darle el pecho: “Una decisión que únicamente me concierne a mí”.

Creyendo aplacada toda la polémica, esta ha vuelto con más fuerza después de que algunos usuarios de “Instagram” señalaran un objeto que la exconcursante de “Supervivientes” se había llevado al hospital: un trípode con aro de luz. Y es que dar a luz, ya sea al primero o al segundo hijo, es un momento muy especial en la vida de cualquier padre y no es de extrañar que se trate de grabar para poder revivirlo cuantas veces se quiera. Sin embargo, este gesto se ha interpretado como un intento de “rentabilizar” y “usar” en redes sociales a la pequeña, de la que se dice que no va a tener prácticamente privacidad. No es la primera vez que Violeta recibe este tipo de acusaciones y, como es habitual, no ha dudado en pronunciarse desde el hospital para acallar ese tipo de comentarios: “El aro de luz lo utilizo de trípode y al igual que hice con el parto de Gala, también he grabado el parto de Gia, porque me parece un recuerdo precioso”, explica la influencer a través de sus redes sociales sin entender muy bien las acusaciones ni comprender que hay de raro en grabar un parto.

Bienvenida de Violeta Mangriñán Instagram

Ella sigue viviendo la llegada de Gia y, evidentemente, continúa compartiéndolo con sus seguidores. En su perfil ha compartido la especial e íntima celebración de regreso a casa. Con globos, un cartel de bienvenida y su hija Gala escondida tras un globo de la sirenita, así ha sido cómo han recibido a la mamá y la nueva hermanita. Aunque sea su segunda hija, la maternidad le plantea ahora un nuevo reto y no ha dudado en explicárselo a sus seguidores. “Sobredosis de emociones a la llegada a casa. Gala es muy sensible y llora cada vez que ve a Gia llorar, y yo lloro de ver llorar a Gala. También me siento muy culpable cada vez que tengo a Gia en brazos y le doy besos delante de Gala. Sé que no tiene sentido, pero siento que la traiciono o me da pena que sienta que ya no la quiero, serán mis hormonas post parto que empiezan a hacer de las suyas… En cualquier caso sé que es un proceso de adaptación para todos y que para ser el primer día no ha estado mal” comenzaba diciendo Violeta. No cabe duda de que este proceso es una nueva aventura para ellos, terreno inexplorado, por suerte su red de apoyos no le falla: “Mi madre se queda esta semana y nos turnamos por las noches para que yo pueda descansar” concluía en su historia de “Instagram”.