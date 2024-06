Vicky Martín Berrocal no escatima en elogios para Ayuso: "Isabel es así en el tú a tú"

El podcast 'A solas con...' en el cual Viky Martin Berrocal tiene una charla íntima con personajes famosos, ha llegado a su tercera temporada y se ha consolidado como uno de los grandes éxitos de Podium, hecho por el que la diseñadora ha sido recompensada con un Ondas al Podcast Revelación "por conseguir una audiencia masiva como videopodcast desde su primera temporada, con millones de visualizaciones con apenas una docena de episodios. Por la apuesta de Vicky Martín Berrocal por este formato tras 30 años de carrera en televisión, optando por un espacio propio en el que ejercer su voz al margen de directrices editoriales y apropiándose de su tono y forma de desarrollar las conversaciones con grandes estrellas del entretenimiento”.

Una de las invitadas estelares fue Isabel Díaz Ayuso. La también empresaria fue preguntada por esta entrevista en la alfombra roja de los premios, donde no dudó en definirla como "una mujer del pueblo". "Yo no la veo como la presidenta, porque Isabel es así en el tú a tú. El primer día que la vi cuando entré en su despacho me trató así", declaró sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Una charla reveladora

En la entrevista, que tuvo lugar en la primera temporada del podcast, Ayuso reflexionó sobre la responsabilidad de su cargo y cómo le ha afectado en un plano personal. "Como yo venía a defender aquello en lo que creo, ya estoy con la cabeza en otra cosa, pero como me lo planteé un poco, me da timidez, me cuesta", indicó. Asimismo, Ayuso declaró que lleva un estilo de vida saludable y que siente pasión por la naturaleza y la gastronomía. Pese a su apretada agenda, mencionó que en sus ratos libres le gusta ver la televisión, películas, series y leer. Destacó su gusto por las trilogías y las películas basadas en hechos reales, además de su interés en mantenerse informada sobre la actualidad a través de las noticias.

Isabel Díaz Ayuso mantuvo una íntima charla con la diseñadora Youtube

Un proyecto por el que apostó

En julio de 2023, Martín Berrocal, anunció en sus redes sociales que estaba gestando este proyecto: "Hoy os puedo contar ese proyecto tan especial en el que llevo trabajando unos meses...", adelantó en una historia de Instagram, sin poder contener la emoción. La diseñadora desveló que estaba grabando un pódcast, pero "no un video pódcast cualquiera, no", si no el suyo propio, al cual iban a asistir personajes famosos. "Vamos a tener conversaciones, vamos a tratar todos los temas, porque aquí no hay quien nos calle. Hablaremos de todo, de todo y más. Vamos a tener esas conversaciones que nunca hemos tenido delante de una cámara. ¡Os espero muy pronto!" finalizó. Desde entonces, el proyecto ha ido en continuo ascenso, cosechando millones de escuchas.