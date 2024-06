Esta es la firma española que ha conquistado el fondo de armario de Isabel Díaz Ayuso con este vestido de flores

Isabel Díaz Ayuso sorprende con un vestido fluido de estampado floral ante la polémica del recibimiento de Milei. Durante la tarde del viernes tuvo lugar un encuentro de cortesía entre la presidenta de la Comunidad de Madrid y el presidente de Argentina, Javier Milei, a quien se le hizo la entrega de la Medalla Internacional de la Comunidad. Ante una polémica por parte de la sociedad española, Ayuso ha intervenido en un acto del Partido Popular en el Parque de Berlín de Madrid para defender las relaciones institucionales con el país argentino. Si ayer vimos a Isabel Díaz Ayuso con un vestido celeste de la firma española Victoria (marca de ropa de Vicky Martín Berrocal), ahora ha repetido prenda pero con un estampado de lo más en tendencia. Hablamos del vestido de flores que no puede faltar en el armario de ninguna mujer, puesto que siempre funciona en cualquier ocasión. Bien es cierto que siempre han estado presente en todas las temporadas, pero este verano promete ser uno de los más llevados y favorecedores por las editoras de moda. ¿Por qué estamos viviendo ahora una fiebre por los vestidos de estampado floral? Puede ser que los hayan puesto de moda los personajes de la tercera temporada de 'Los Bridgeton' o sea fruto de las propias influencers o celebrities. Pero, lo que sí que tenemos claro es que este vestido floral con el que Isabel Díaz Ayuso ha reaparecido horas posteriores a la gran polémica actual, es el que todas vamos a querer lucir.

Hemos visto a Isabel Díaz Ayuso con un vestido rojo protagonizado por un print de flores multicolores de la firma española Tintoretto de hace varias temporadas. Cuenta con un escote ligeramente cruzado, de corte fluido, con falda asimétrica y el añadido del cinturón de cuerda para marcar la cintura. La presidenta de la Comunidad de Madrid lo ha combinado con alpargatas en marrón muy cómodas y estilosas, así como con ningún detalle en cuanto a joyería o accesorios y presumiendo de corte de pelo clavicut. No es casualidad que Isabel Díaz Ayuso se haya hecho con un vestido de flores, puesto que ya no queda ninguna celebridad que no tenga mínimo uno en su armario. Recordemos el momento de la Infanta Elena con vestido de flores en Las Ventas o el look de invitada de Teresa Urquijo en una boda con José Luis Almeida. Por lo tanto, tenemos muchas pruebas y cero dudas de que no habrá verano sin vestidos de estampado floral y que puedes empezar a coleccionarlos a partir de estas cercanas rebajas.

El PP de Madrid celebra un acto de balance del primer año de legislatura Alejandro Martínez Vélez Europa Press

Isabel Díaz Ayuso se suma a la tendencia de los vestidos de estampado floral durante una mañana de un acto del Partido Popular en el Parque de Berlín de Madrid.