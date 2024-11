Willy Toledo responde a la demanda de Beatriz Luengo: "Gentuza como vosotros me provocáis asco"

El siempre polémico Willy Toledo vuelve a estar en boca de todos por razones que nada tienen que ver con su trabajo como actor. El artista no se muerde la lengua y utiliza sus redes sociales para compartir con sus seguidores sus a veces controvertidos puntos de vista sobre determinados asuntos, y en esta ocasión ha puesto el foco en Yotuel Romero, cantante cubano y marido de la actriz y cantante española Beatriz Luengo.

Juntos han producido “Patria y vida”, una película inspirada en el homónimo tema musical que salió a la luz en 2021 como protesta ante el panorama político y social cubano. Los dos visitaron el programa “Late Xou” para promocionar la cinta, y algunas de las aseveraciones que allí realizó Romero fueron muy cuestionadas por Toledo, haciendo gala del tono ácido que le ha llevado a hacerse más de un enemigo.

“Entre lo que cuenta (todo mentira) y lo que no (oculta que su familia en Cuba lo ha repudiado por gusano), el tal Yotuel es el paradigma de sujeto que vendería a su hijo por tres monedas. O a su pueblo: lleva años pidiendo endurecer el bloqueo contra aquellos a quien dice defender”, expresó Toledo en la red social X, antes llamada Twitter.

Beatriz Luengo responde a Willy Toledo

Unas declaraciones que han sacado de quicio a Beatriz Luengo, quien ha sacado las garras no solo para defender a su marido, sino a su hijo menor de edad, quien considera que ha sido ofendido por las palabras del polémico actor.

“Es aberrante que usted ponga en su boca a mi hijo (menor de edad) para insultar a mi marido. Que sea capaz de decir algo tan fuerte como que mi marido “lo vendería por 3 monedas”, y lo peor es que los medios de mi país se hagan eco”, comienza diciendo una Luego indignada por las palabras de Toledo.

“Como madre me siento desprotegida y sorprendida que se le de voz a un tarado. Ojalá le cierren X y ojalá la gente no sea palmera de un comentario tan miserable. Mi hijo es absolutamente querido y sus padres luchan por él cada día con muchísimo amor. Cada día da más asco señor Toledo”, añade, tachando al actor de “mentir y difamar por encima de cualquier moral”.

Además, le pregunta “hasta dónde llega su necesidad de hacer bullying a la gente”, y lamenta que este tipo de comentarios pueden hacer mucho daño, justo en un momento en que la salud mental se ha convertido en uno de los temas más candentes en redes sociales.

Por último, Luego advierte a Toledo de que ha emprendido acciones legales contra él: “Por cierto esta mañana le he puesto una demanda. Nos vemos en los tribunales”.

Una amenaza que no ha amedrentado a Toledo, que se ha mantenido en su retahíla de insultos y agravios contra ella y Yotuel Romero: “Tus amenazas te pueden servir entre la basura fascista de la que el impedido intelectual de tu maridito y tú os rodeáis en Miami. Conmigo, has tocado en hueso. Será un placer deciros a la cara (a ti y al gusano de Yotuel) el asco que me provoca la gentuza como vosotros”.