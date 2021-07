Gente

Yotuel Romero: “En Cuba me acusan de TERRORISTA. No puedo volver, me detendrían”

Yotuel Romero es el invitado del segundo capítulo de la tercera temporada de ‘Este es el mood’ de Badoo. Amarna Miller charló con el actor y cantante, uno de los primeros referentes racializados de nuestro país. El marido de la también cantante Beatriz Luengo con la que lleva 17 años comenta cuál ha sido la clave de su relación: “El quid ha sido la admiración, eso es lo que mantiene viva la llama”, comenta. El invitado del programa, que afirma que cree que conoció a su mujer en otra vida, confesó cómo fue la reacción de los padres de Beatriz Luengo al contarles que tenían una relación: “Le dijo a su padre: tengo una noticia buena y cinco malas. La buena es que tengo novio, las malas son que es negro, cubano, divorciado, con un niño y rapero”.

Además, el artista habla sobre cómo ha sufrido muchos más episodios racistas en Cuba que en otros países como España y Francia: “El racismo en Cuba te duele más al ser de allí”. El cantante habla sobre su polémico single ‘Patria y vida’, un tema prohibido por el gobierno cubano, en el que el cantante reúne a artistas de ese país para hacer un alegato político. “La relación con mi país ahora mismo en nefasta, me acusan de terrorista y de dañar al pueblo cubano. Yo no puedo volver a Cuba, me detendrían. Lo que ocurre en Cuba es que el pensar diferente es un delito y las personas que piensan diferente se consideran héroes. No somos héroes”, comenta.

Sobre la no violencia y el movimiento ‘Black lives matter’ el cantante explica: “Muchas veces las manifestaciones de reivindicar tus derechos a veces se salen de control, se van a la violencia que al final le quita colorido a algo que puede ser por una buna causa. No creo que para reivindicar lo que pasó con Floyd hubiese que pasar ese vandalismo, desluce mucho la causa”.

Para acabar la entrevista, el artista envía un mensaje: “Siempre que tú estés por el camino correcto y seas una persona sacrificada, trabajadora, educada, contribuidora y agradecida a este país, vas a llegar a lo máximo. Piensa como exigir tus derechos de una forma digna, sin violencia y sin caer en lo que quieren que caigas”.