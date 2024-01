Willy Toledo ataca a Loquillo en redes: "Matón de mierda"

En los últimos días, el cantante Loquillo se ha convertido en el centro de todas las críticas tras su opinión sobre el fenómeno top manta, durante su intervención en el programa Simpatía por la Industria Musical. El artista contó una anécdota que no fue bien entendida por muchos. "Yo recuerdo que fui a dos tipos que vendían CD's míos en Las Ramblas y les dije: 'Me los voy a llevar y si te veo otra vez, te meto'". Además aseguraba que los derechos de autor y de los propios autores nunca han sido una prioridad en España. "Tú haces eso en París con un autor francés y verás la que te cae. Pero no por la autoridad, sino por el propio francés, que ama su cultura y la defiende. Aquí los autores somos unos cantamañanas, unos sinvergüenzas", decía exactamente.

Unas declaraciones que provocaban la reacción del actor Willy Toledo, quien no dudaba en responderle: "Solo un verdadero miserable robaría y amenazaría gravemente a quienes venden cuatro discos en la calle para sobrevivir. Nunca tuvo el valor de enfrentarse a las poderosas casas de discos que le llevan robando a manos llenas desde que empezó. Eres un matón de mierda, José María", le contestaba el actor.