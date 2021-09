Beatriz Luengo: “En la causa de Yotuel y su familia saco las garras”

Gente

Entrevista

Cuenta que actualmente su dieta pasa por darle el mejor alimento a su niña y yo no sé, pero si durante la lactancia la madre también traslada a sus hijos la inteligencia, el humor, la alegría o la coherencia, Zoe, que así se llama su chiquitita, es una suertuda que no veas. Porque es la compositora de cabecera de Ricky Martin y Christina Aguilera, porque tiene más de una decena de candidaturas a los Grammy, porque con un tema escrito con su chico ha levantado al pueblo cubano frente a la dictadura, la primera vez en 62 años. Con ustedes, Beatriz Luengo.

–Preguntarle por UPA Dance ¿es una ordinariez?

–Es maravilloso.

–UPA DANCE le cambió la vida o… Menos gritos, Milagritos?

–Conocí a Yotuel, mi chico, y ahora tenemos dos hijos así que me cambió la vida. Y en lo profesional, fue una oportunidad impresionante poder entrar en la casa de la gente por la ventana de la televisión, que hace milagros. Así que, milagritos, también.

–Muchos años después ¿cómo recuerda a aquella jovencita de melena interminable?

–La sigo teniendo interminable. No sé si porque el recuerdo fue muy fuerte o porque el tiempo para mí pasa rápido, pero me parece que fue ayer. Sigo vistiéndome en chándal, haciéndome dos coletas… No he cambiado tanto.

–Cómo le ha tratado la fama?

–No sé, ¿qué es la fama? ¿Que salgas a la calle y la gente te conozca? Yo soy muy social y a mí hablar con la gente me gusta. Empecé en esto siendo muy niña y mi familia me enseñó a verlo como algo natural.

–Corríjame si me equivoco pero es como una mujer del Renacimiento: canta, baila, compone, interpreta… ¿Algo que se le resista?

–Se me resisten muchas cosas… cocino que es un desastre. Y conducir tampoco es lo mío.

–Por cierto, Ricky Martin le invitó a unas bravas para agradecerle sus composiciones?

–Hizo algo más importante: tenerme como su compositora de cabecera.

–¿Su «hit» es como una vacuna emocional, no?

–La música en general es una vacuna emocional para el mundo. Y en estos tiempos, mucho más si cabe. Acabo de escribir con Yotuel una canción, «Patria y vida», que ha hecho levantarse al pueblo de Cuba después de 62 años sin manifestarse. Les dio el ánimo para salir a la calle y eso ha dado la vuelta al mundo. Hasta Biden ha recibido a Yotuel.

–¿Se puede ser sexy y tener un compromiso político?

–Más que un compromiso político, es social. La política es una palabra que me queda lejos porque no me gustaría tener la sensación de que hago política, pero sí que pienso que alzar la voz desde tu trinchera es bonito. Por eso me esfuerzo en hablar de cosas que me tocan y me duelen como la homofobia, la causa de las mujeres, la igualdad…

–Su marido ha estado a «full» con la causa cubana. ¿Ustedes son como la Susan Sarandon y el Tim Robbins de la música?

–Somos un equipo. Nos gusta decirnos «el muro» porque estamos acostumbrados a escuchar eso de «detrás de un gran hombre hay una gran mujer». Nosotros preferimos «al lado». Detrás, lo único que hay es sombra. Y sí, yo con la causa de Yotuel estoy con todas las garras.

–¿Las divas de la música urbana son igual de divas pero en chándal?

– Sí. Es el mismo brillo, las mismas tres horas de maqui y pelu… pero, en vez de un vestido, te pones un chándal.

–Qué me diría usted si le dijera que la música urbana y el reggaetón son machistas…

–Te diría que no. Hay personas machistas y, en las sociedades, esas personas machistas ejercen su profesión y hacen sus cometidos desde un lenguaje y una actitud machista.

–¿Es posible el empoderamiento femenino en un mundo tan de hombres?

–Hay que dar muchos más lápices y más papel a las mujeres.

–Cuénteme su secreto y obvie «beber mucha agua» o «dormir 8 horas».

–«No eres de donde vienes, eres a donde vas» y eso rige mi vida. Nunca miro para atrás, siempre estoy pensando en lo que aún no he hecho y eso al menos me mantiene activa.

–¿Qué es lo que más le chifla y lo que más le amuerma del amor?

–Me chifla viajar a todas parte con mi Yotu. Y me amuerma, pensar en la rutina.

–¿Qué quiso saber sobre el sexo y nunca preguntó?

–El sexo no se pregunta. El sexo se descubre. Eso es lo emocionante que tiene.

–Dicen que si uno quiere dedicarse al porno, hay que empezar por el nombre artístico y que el mejor es el que se consigue uniendo el nombre de su mascota con el de su calle, ¿cuál sería el suyo?

–Coco liberación. Ay suena genial.