Xavier Font, el fundador de Locomía, espera su primer hijo a los 61 años

El fundador de Locomía, Xavier Font, vuelve al plano mediático tras anunciar en sus redes sociales que espera su primer hijo a los 61 años. El artista, que vive un momento personal complicado tras haberle diagnosticado un cáncer de próstata, está feliz con la próxima llegada de Xavier Font Junior, un bebé deseado tanto por él como su pareja, el cubano Harold Cala, de 27 años, y miembro del refundado grupo.

El polémico artista ha publicado una imagen de una ecografía del bebé que espera, y que nacerá por gestación subrogada, con un texto muy suyo. "Xavier Font Junior en camino para cambiar el MUNDO, pura luz".

De la imagen se puede deducir que la mujer gestante se encuentra en su segundo trimestre de embarazo y que vive en La Habana, en Cuba.

El pasado 21 de mayo, el fundador de la mítica banda de los 80 y 90 anunciaba que padece cáncer: "Hay que quitar un poco el tabú del cáncer. Tengo cáncer de próstata, mejor que sea ahí que no en otro sitio", explicaba durante el estreno de 'Disco, Ibiza, Locomía', película sobre la historia de su grupo. "Me voy a quitar una parte de mi órgano que no funciona y se acabó (...) voy a pasar esto también, como he pasado tantas cosas", añadía.

La pareja de Xavier Font

Xavier Fonto comparte su vida con Harold Cala desde 2018. Se conocieron a través de una popular app de citas, y tres años después de su primer encuentro, en 2021, contrajeron matrimonio. Lo hicieron por poderes, porque debido a la pandemia, no pudieron estar juntos el día de su boda. Actualmente, viven juntos en Barcelona.