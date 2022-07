Xavier Font: “Locomía es mío y lo va a seguir siendo. Aspiramos a Eurovisión y al Sónar”

No, el rencor no ha desaparecido. Por eso, Xavier Font apenas puede pronunciar el nombre de su némesis, el productor José Luis Gil, y se refiere a él como “Godzilla”. “Porque yo soy King Kong”, ríe ufano. Así que la rubia en el puño del enorme simio es Locomía, el grupo al que dio forma en Ibiza en los 80 y del que, como se cuenta en un afamado documental que acaba de estrenarse, fue apartado y perdió el control. Anoche, Locomía se subieron por sorpresa al escenario Vibra Mahou del Mad Cool.

Xavier Font, en la actualidad FOTO: Movistar +

Ya conocen el meme de Spiderman encontrándose con dos dobles de sí mismo en un cruce de calles y en el que los tres se señalan haciendo un triángulo. Pues Locomía fueron así. Entre sus múltiples encarnaciones, está una formación original, de la que pronto sale la mitad, después una transformación del grupo con nuevas incorporaciones junto al productor José luis Gil, más tarde una banda paralela cuando los Locomía abandonan a Gil, y, finalmente, unos Locomía dirigidos por Font de nuevo a finales de los 90 y hasta la actualidad con sucesivos castings para elegir a los miembros. En contra de lo que se deja caer en el documental, Gil no tiene en la actualidad el control del grupo ni de su nombre. “Solo lo tuvo 5 años, desde el año 90, que yo le cedí la marca por un año que se amplió a cuatro. Punto. Locomía es mío y lo tengo registrado en la categoría de grupo vocal, para vestidos y moda e incluso para el sistema del abanico”, explica Font, que tiene claro su objetivo con la ya franquicia: “Ya he registrado un nuevo Locomía para Eurovisión, y vamos a tratar de hacer algo novedoso con Julio Posadas. Lo que tendría que haber sido el grupo en el año 92, pero no me dejaron. Una música que pueda estar en el Sonar perfectamente”.

Font está satisfecho del resultado del documental, a pesar de que tampoco sale muy bien parado: además de sus maniobras para controlar la banda, se cuenta un episodio por el que fue acusado de tráfico de drogas en 2009. Todos en el grupo reconocen el peso creador de Font, pero los reproches hacia él y sus estrategias de manipulación con unánimes, incluso de Manuel Arjona, miembro original y permanente hasta hace solo tres años. “Yo no veté a los chicos ni a Gil. Quedar bien o mal me daba igual, lo conté todo desde mi perspectiva y asumo mis culpas, pero quería que se entendiera la historia. Mis compañeros estaban reacios, porque pensaban que iba a ser amarillo. Pero no me costó convencerles. Les dije que era lo que necesitábamos para contar la historia que no se conoce. Les dije: ‘’Señores, esto es ir a la iglesia a confesarse con el cura. Hablad todo lo que queráis’'. Y resulta que Manolo empezó a contar en lo que se enredó aquel verano y que tuve que sacarlo. Igual que rescaté a Carlos de Miami”, explica sobre los peligrosos devaneos con las drogas de sus compañeros. “Llevo tres años tratando de hacer películas del grupo y Gil me arruinó una con Netflix cuando tenía el cheque encima de la mesa. Pero en enero empezamos a rodar otra”, avanza.

Sobre los escenarios, los planes del grupo pasan por la estética: “Quiero ahora poner a cuatro personajes que no todos serán hombres, con una música que pueda escucharse en el Sonar, que es mi objetivo para 2023. Y demostrar que Locomía puede variar de elementos, de ritmo y de estética. Así tendría que haber sido, pero Gil me limitó en mi momento de crecimiento y me dejó con los cuatro colores del parchís que él impuso”. “Salvando las distancias, yo me siento como Steve Jobs, que empezó en un garaje, vino un empresario y le contrató. Hizo subir un imperio, y, cuando le quitaron de ahí, la empresa se hundió. Y yo no soy ese genio, pero me hicieron lo mismo. Yo me salí y la historia se cayó. Y ahora voy a tratar de retomar mi locura”. ¿Qué le puede decir Locomía a la gente de hoy? “Yo hice Locomía sin Amazon y sin un iPhone 13. Me gustaría que la gente vea una referencia de lo que se puede hacer con 20 años y sin nada. Porque la gente de 20 años hoy lo tiene todo a su alcance. Solo tienen que atreverse”.