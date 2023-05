El zasca de Terelu Campos a Carmen Borrego: "Ha traspasado los límites"

No es la primera vez que ambas hermanas hablan del deteriorado estado de salud de su progenitora, María Teresa Campos. A principios de semana, Terelu Campos aprovechaba su blog en una revista para pedir discreción con la salud de la veterana periodista. Sin embargo, Carmen Borrego confesó en "Sálvame" hace unos días cómo se encuentra su madre. Aseguraba que daba "vértigo. Tengo los recuerdos de ella como madre y también como profesional. En su mundo quiere seguir trabajando. No sé qué inventarme porque me pide que hagamos una escaleta", desveló.

Terelu no tardó en pronunciarse por esa confesión que refleja que María Teresa Campos no es consciente de la realidad de su situación. "Hay cosas que no comparto, que no dejan de pertenecer a nuestra intimidad con ella". Ese mismo día, la presentadora escribía en su última publicación que "ya no puede decidir por ella sola". Unas declaraciones que hacían de nuevo saltar las alarmas y que los medios no obviaron.

Terelu Campos y Carmen Borrego en una imagen de archivo GAT GTRES

Terelu Campos reconoce que al escucharla en "Sálvame" le envió un mensaje."Le dije lo que me parecía, que tenía que parar y que recordara que yo también era su hija. Le dejé claro hasta dónde creo que traspasó los límites". "Creo que también tengo opinión de expresar o no lo que debemos de nuestra madre", le recrimina.

La periodista María Teresa Campos, acompañada de sus hijas Terelu y Carmen, a su salida del las Fundación Jiménez Diaz, tras recibir hoy el alta médica larazon

A pesar del malentendido, ambas reconocen que la prioridad es su progenitora y que en este sentido reman en la misma dirección. "No tuvo ninguna mala intención. No hay ninguna fisura, hay diferentes formas de pensar ante diferentes formas de pronunciarse".