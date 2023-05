El duro bache de Carmen Borrego al perder el amor de su hijo: "No me quiere"

Carmen Borrego no atraviesa su mejor momento, tanto a nivel personal como en lo profesional.

La cancelación de 'Sálvame' ha provocado que esta vea como disminuyen sus ingresos, dado que tres o cuatro veces por semana colabora en el formato de las tardes de Telecinco. Por otro lado, también cabe destacar la delicada situación de salud que atraviesa su madre, María Teresa Campos.

Terelu Campos y María Patiño consuelan a una afligida Carmen Borrego en 'Sálvame' La Razón Mediaset

Por si esto fuese poco, la tertuliana se ha visto muy afectada por el distanciamiento que a día de hoy sigue manteniendo con su hijo José María: "Sin vosotros mi vida no tiene sentido. Os quiero más que a mi vida”, ha deslizado recientemente. Y es que, a pesar de que parece que las cosas podrían ir mejorando entre ellos, nada ha vuelto a ser igual desde que Borrego hiciese públicas determinadas cosas sobre su hijo y su actual mujer, Paola Olmedo.

Tanto es su dolor, que ha llegado a afirmar lo siguiente: ”No me quiere. Se le ha metido aquí, en la cabeza... Creo que como madre hay cosas que no se tienen que permitir y, por miedo, las permitimos. Al final te explotan en la cara. Es duro plantearte si ‘mis hijos me quieren o no’. Sería incapaz de alguien como quiero, como son ellos, saber que sufren y no estar, saber que están mal y no estar”, concluye la hermana de Terelu Campos visiblemente emocionada.