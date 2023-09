Zayra Gutiérrez celebra el bautizo de su hijo con familiares y amigos, pero con la ausencia de su padre Guti

Este sábado 30 de septiembreZayra Gutiérrez y su pareja Miki Mejía han compartido uno de los días más emocionantes de sus vidas junto a sus allegados. El bautizo de su hijo ha llenado de alegría a Zayra, que no podía contener su emoción ante los medios de comunicación: “Yo estoy nerviosísima, parece que me voy a casar y todo. Imagínate el día de mi boda”.

Han llegado a la iglesia madrileña en la que tiene lugar la ceremonia y que contará con apenas 50 invitados: “va a ser todo muy familiar, muy petit comité”, comenta Zayra sobre el bautizo de su hijo Hugo. También han hecho público a quienes han escogido como padrinos de su hijo: Arantxa de Benito, la abuela materna del pequeño, y el abuelo paterno. Sin embargo, este gran día cuenta con dos grandes ausencias del padre de Zayra Gutierrez, Guti, y su pareja, Romina Belluscio. El motivo de esta ausencia ha sido el trabajo y compromisos preexistentes. “Mi padre está en Girona porque como juega el Madrid hoy”, ha informado la madre dejando claro que su relación es buena y que “el trabajo es el trabajo”, por lo que no ha podido asistir al evento celebrado en Madrid.

Por su parte, Arantxa de Benito no se ha perdido el evento en el que le toca desempañar un papel fundamental y por el que se siente muy emocionada y agradecida a su hija Zayra. Su llegada ha sido precipitada y a toda prisa, pero lo ha hecho con la más impecable de las presentaciones. Ha llegado al evento eligiendo un look inspirador en el que ha combinado un traje rosa fucsia con un top lencero en color blanco.

Zayra Gutiérrez y Miki Mejías Instagram

En un momento la madre del pequeño Hugo ha concedido unas palabras muy reveladoras a la prensa en la que deja constancia de que, si por el momento no habrá boda, se esperan campanas en un futuro. “Eso a mi no me lo tenéis que preguntar”, refiriéndose al tema de la boda, pero ha subrayado que ella lo ha comentado con Miki Mejía y es probable que para 2026 haya más noticias de este evento. Pero esto no ha sido el único deseo que ha pedido. La joven madre, que está viviendo uno de los momentos más dulces de su vida no descarta la opción de darle al pequeño Hugo un hermanito o hermanita, “pero todavía no, hasta que Hugo no tenga dos años o tres”, anunciaba sus planes de futuro.