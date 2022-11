Zayra Gutiérrez rompe su silencio: “Es mentira que mi padre me haya echado de casa”

Fue el pasado 10 de noviembre cuando saltó la noticia. Zayra Gutiérrez, hija de Arantxa de Benito y el exfutbolista José María Gutiérrez ‘Guti’, anunció que estaba embarazada a través de sus redes sociales junto a una fotografía con su pareja Miki Mejías: “Hola chicos, queríamos compartir esta noticia que no nos puede hacer más felices a los dos!! Estamos esperando nuestro primer bebé. Estamos muy ilusionados, muy contentos y sobre todo con muchas ganas de vivir todas las etapas que nos vienen ahora”.

Una noticia que no ha estado exenta de polémica. Y es que, según informó ‘Sálvame’, no todo sería de color de rosas, ya que Zayra y su novio vivirían en un piso propiedad de Guti, pero tras contar al exfutbolista que se convertirá en abuelo, éste les habría ‘invitado a irse’, ya que no le habría hecho ni pizca de gracia la noticia; supuestamente.

Una noticia que se encargó de desmentir posteriormente Arantxa Benito y la actual mujer de Guti, Romina Belluscio, confesando que están felices con la noticia y que “Zayra no vive con nosotros, así que eso nunca pudo pasar”.

“Mis padres están muy contentos”

Pero harta de rumores y lenguas viperinas, la protagonista de esta historia ha roto su silencio para aclararlo todo. “Estoy muy contenta y lo estoy llevando muy bien. Tengo antojos pero es normal, y me están cuidando como siempre, desde el minuto uno″ ‚confiesa ilusionada a ‘Europa Press’.

La joven, confirma además que espera “un niño”. Sin embargo, y aunque se ha dicho que el pequeño se llamaría Noah, Zayra revela que no es el nombre que han elegido para su primer hijo, aunque sin querer desvelarlo por el momento.

“Se han inventado el nombre como muchas cosas que se inventan. Mentira que mi padre se lo haya tomado mal y mentira que me haya echado de casa. No dicen ni una verdad, pero no voy a entrar en eso porque paso olímpicamente de todo lo que digan”, añade, “mis padres están muy contentos y mi madre me ha comprado una bolsa enorme de ropa, así que imagínate”.

Tampoco Miki Mejías, su pareja, quiere pronunciarse al respecto, tan solo mostrarle su cariño en este momento tan dulce que ambos se encuentran viviendo: “Paso bastante. Quiero mucho a Zayra, es la mujer de mi vida”.