Investigan a Anabel Pantoja y David Rodríguez por las lesiones de su hija: última hora, novedades y reacciones, en directo

Después de unas jornadas muy convulsas por el impacto del comunicado emitido por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, explicando la investigación abierta contra Anabel Pantoja y David Rodríguez para conocer el origen de las lesiones de su hija, se impone la calma. A este consejo se une la presentadora Ana Rosa Quintana, que fue sorprendida por los reporteros cuando salía de un cumpleaños. Se paró y reflexionó: "Me imagino que lo habrán pasado fatal después de 18 días en el hospital. Esto es un disgusto, pero creo que hay que mantener, primero, la privacidad de datos de un menor, que en este caso es un bebé. En segundo lugar, no he visto nada ni quiero verlo porque son cosas que les compete a ellos. ¿Que se ha abierto un proceso? Pues posiblemente es la obligación cuando no está muy claro en una lesión que yo no sé cuál es. Todo se arreglará y si me pongo en la piel de ellos, sé lo que han pasado. Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Insisto en la presunción de inocencia y creo de corazón que va a quedar en nada. Hay que tener mucho cuidado. Las cosas son muy serias y son unos padres que acaban de tener un bebé".

