La jornada electoral de los famosos

Las elecciones generales nos han arrastrado, una vez más a las urnas, para ejercer nuestro derecho al voto. Nuestros famosos no han sido menos y no ha habido resaca, frío, ni excusa suficientemente fuerte que les haya detenido para no hacerlo. Muchos de ellos han querido dejar constancia gráfica del momento para presumir de haber sido ciudadanos responsables y las redes sociales se han llenado desde esta mañana de papeletas, selfies y testimonios ante el comienzo de este día tan importante para nuestro país. Entre los muchos testimonios e imágenes que hemos podido ver predominaron los famosos enfadados y resignados con la situación de España, muchos otros con dudas y también los que han hecho el esfuerzo de levantarse por la mañana e ir a votar a pesar de la fiesta vivida la noche anterior. Estos son algunos de los rostros que han circulado por la red:

Paula Echevarría era una de las primeras en inmortalizar el momento. La influencer subía a su perfil una foto de sus dos sobres.





Nuria Roca era una de las indignadas ante la situación en la que se encuentra España y así lo hizo saber con su post en Instagram: “No, no estoy contenta... no me gusta tener que volver a votar hoy... lo hago sin ganas y sin ilusión... deseando que me la devuelvan... pero sobre todo, ¡lo hago! ¡¡¡¡HAY QUE VOTAR!!!! ¡¡¡ABRÍGUENSE Y VOTEN!!!”, decía junto a la imagen.

Paco León tambien era uno de los que mostraba su desacuerdo ante estas terceras elecciones y lo hacía saber con un vídeo con el que aseguraba que: “Gane quien gane esto es absurdo”.

Fran Rivera escogió los stories de Instagram para compartir la instantánea de sus papeletas: “Cumpliendo”, decía.

Sergio Ramos y Pilar Rubio compartieron ambos un vídeo en el que se dirigían junto a sus hijos al colegio electoral más cercano para ejercer su derecho. “Vota a quien quieras, pero vota”, decía el futbolista.

Elena Tablada compartió también en sus redes sociales su momento junto a la urna electoral.

Para Fabiola Osborne no había nada que la frenase a ejercer su derecho a voto y así lo hizo saber con un sonriente selfie: “A pesar del frio y las pocas ganas... me he puesto el jersey más calentito y he ido a votar... La apatía no resuelve problemas... así que “pa lante es pa llá”, decía la venezolana.

Y por si fuera poco votar para Vicky Martín Berrocal... le tocaba ser vocal de mesa. Sí, los famosos no se libran. La diseñadora compartió la noticia con sus más de 840.000 seguidores.

Sara Sálamo no quiso ir a votar sola y lo hizo acompañada de su hijo Theo de solo cuatro meses. La actriz quiso inmortalizar la primera vez que su pequeño iba a votar y compartió la instantánea en su cuenta de Instagram.