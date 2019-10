Los Franco (I): Cuando Carmen Polo regateaba a los anticuarios de La Coruña

El parece que incomprendido, casi surrealista y polémico traslado de Franco hoy genera opiniones contrarias. Las hay de todo tipo, desde las nostálgicas –sí, sí–-, a quienes lo consideran desfasado y perteneciente a otra época española donde existía El Ferrol del Caudillo. Ya pocos miran atrás, y acaso nos iría mejor que un presente sin futuro. Aprovechando el caso, no desperdicio la oportunidad de revivir o más bien resucitar mis recuerdos franquistas, cuando era flecha en la centuria coruñesa «La garra hispánica» en plena mocedad, menudos tiempos. Entonces le llamábamos Caudillo y cada verano no se perdía descansar en La Coruña que así se convertía en «la capital de España». En San Sebastián solo pasaba los tres o cuatro días finales antes de reincorporarse a Madrid. Con su íntimo Max Borrell compraban ropa en «Los Juanitos», jugaba al golf en la Zapateira o veían regatas de traineras desde el Club Náutico. Apenas salía, pero doña Carmen no paraba con Pura Huétor y en la Ciudad Vieja visitaba anticuarios con los que regateaba mucho, o tal recuerdan aún dolidos. Siempre pagaba pese a lo difundido. Y así me lo aseguran dos que subsisten.