Meghan Markle, sobre su amor con Harry: “No te lo ponen fácil”

Moment Meghan reveló que tiene problemas para estar en el ojo público en una conversación de “tú a tú” con Pharrell Williams, que tuvo lugar en la alfombra amarilla del estreno europeo de “El rey león” el pasado domingo. Después de que el rapero y compositor felicitara a los duques de Sussex por mantener relación “significativa”, Meghan pareció insinuar que estaba pasando por un momento difícil.

Pharrell Williams, que participó en la banda sonora de la película de Disney, y los duques de Sussex se conocieron en el evento de Londres y pudo vérseles mantiendo una animada charla. Esta conversación fue grabada en vídeo por un fánatico (@royal_suitor) que compartió las imágenes en la red social Twitter. En ellas, Pharrell elogia la “maravillosa unión” de Meghan y Harry como “significativa en el clima actual”. Acto seguido se escucha a la duquesa responder: “Gracias, no te lo ponen fácil”.

En las últimas semanas, los duques de Sussex se han enfrentado a numerosas críticas por insistir en mantener el bautizo de su hijo Archie en un lugar totalmente privado y negarse a revelar los nombres de sus padrinos.

Una semana más tarde, Meghan hizo una polémica aparición en Wimbledon con dos amigos y causó un gran revuelo cuando los guardaespaldas solicitaron a los fanáticos que no le tomaran fotos. Asimismo, desde que ingresó de manera extraoficial en la familia Mountbatten-Windsor (antes de su boda el 19 de mayo del año pasado) todos los estilismos de Markle se han analizado con detenimiento, y lo cierto es que la balanza no se decanta a favor de la ex actriz.

Por último, la revista británica 'Tatler' desveló en abril unas declaraciones impactantes de Carlos de Gales. Al parecer, no le hizo ninguna gracia conocer la procedencia, profesión y relaciones familiares de Meghan. De hecho, llegó a hacer una confesión a un grupo de amigos cercanos: “Espero que no se case con ella”.