Mujer contra Mujer

Pienso que los ciudadanos ya ni siquiera tenemos capacidad de cabrearnos y preferimos reírnos ante la situación tan ridícula e innecesaria a la que nos han llevado nuestros gobernantes. Estos cínicos, mediocres, intolerantes y sectarios que solo se preocupan por sus intereses hasta tal punto de que ante su negativa para formar gobierno estamos ante unas nuevas elecciones. ¿Para qué? ¿Más de lo mismo? ¿Seguir como mínimo hasta febrero sin Gobierno? Y mientras tanto vacaciones pagadas a todos los diputados por los «curritos» que los mantenemos, incluidos Torra y sus guerrilleros. Esos comandos violentos que preparaban atentados. Lo fuerte y anormal es que sus jefes sean los que gobiernan Cataluña. Aunque no lo queramos tomar esto en serio y hacer como si nada ocurriese, típico de Pedro Sánchez haciéndose «el sueco» con tal de que le dejen ir en Falcón, su juguete favorito, es muy grave. Una nación con dignidad no puede aceptar personajes así durante mucho tiempo. Estos independentistas se creen que pueden despreciar la ley y vivir de espaldas a ella, pero ya veremos lo que ocurre cuando salga la sentencia del Supremo y cuál es la actitud de Sánchez si piensa seguir sacando el cadáver de Franco a pasear cada vez que tiene un problema para distraer al personal. Como el enorme ridículo que ha hecho en la Asamblea General de las Naciones Unidas diciendo que España no formó parte de la ONU por ser una dictadura. Este señor, presidente en funciones, debería leer un poco de Historia y saber cuántas dictaduras, entre ellas, la de la Unión Soviética de Stalin, fundaron la ONU. Con gran descaro presumió de haber terminado con el legado o memoria franquista. Nadie lo aplaudió. En nuestro panorama de «vaudeville» entra un nuevo personaje en acción: Errejón. El político con cara de bebé asustado para terminar de marear la perdiz. Este personaje que me caía relativamente bien,cuando empiezo a pensar que procede de la escuela chavista y que está dispuesto a ser la alfombrilla de Sánchez, desinfla mi incipiente entusiasmo. La izquierda súper dividida es igual a un fracaso electoral.No tengo tan claro, aunque el PSOE gane las elecciones, que estas vayan a beneficiarle en votos. Sin embargo, la gran diáspora del PP a otros partidos creo que volverá de donde nunca debieron irse. Me parece que gane quien gane este pulso, lo primero que debería hacer es cambiar la ley electoral para no vernos abocados de nuevo a estas situaciones tan vergonzosas. Todos criticamos las formas de comportamiento de los políticos, pero estos no son marcianos, sino el reflejo de una sociedad muy cínica y con pocos valores. ¿Qué puede pasar por la cabeza de unas adolescentes de 14 años para darle una espantosa paliza con saña a otra chica de su misma edad hasta romperle la nariz y arrancarle un piercing que llevaba puesto en ella? No pude soportar ver esas imágenes. Mujer contra mujer pero para matarla a golpes. Mujeres, niñas, ¿hay algo más espantoso? ¿Quién ha dicho que las mujeres no son violentas? Que me hablen ahora de «sororidad». ¿Qué ejemplo estamos dando para que actúen con esa agresividad? Lo peor es que ninguno de sus compañeros las separaban porque estaban entusiasmados grabando con sus móviles. ¿Qué tipo de monstruos son estos en una edad en la que lo predominante debería ser la inocencia, la bondad, la ilusión y por encima de todo la conmiseración y la piedad? ¿Qué les hemos enseñado? La chica que estaba pegando sin piedad era como una bestia rabiosa. Yo pensé: ¿tendrá padres? ¿La habrán abrazado y querido? Ahí dejo esta pregunta...