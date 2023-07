Tu neceser SOS para el verano

Con la llegada de la temporada más esperada del año, es hora de ¡por fin! renovar tu neceser y asegurarte de tener los básicos que necesitas para acompañarte en tus vacaciones.

Sí, llega el temido momento para algunos de hacer las maletas. Puede que seas un experto al que no le cuesta nada meter lo necesario para pasar unas buenas vacaciones, pero si estás en mi bando y eres de los que se lleva la casa a cuestas, “por si acaso”, y no quieres que tu neceser sea una extensión de “por si acasos” como tus maletas, intenta seguir estos puntos para triunfar.

Paris Hilton Redes sociales

Menos es más. A no ser que seas Paris Hilton, entonces puedes permitirte llevar más de 4 neceseres más el de los perros. Si no, intenta tamaños pequeños de tus productos favoritos, sobre todo si vas a viajar en avión y no quieres facturar (hay gente para todo…). Recuerda que el tamaño permitido en cabina es de 100ml como máximo, y un litro en total, es decir, 10 botecitos de 100ml, para los que son “de letras”. Siempre se rumorea en las colas de los aeropuertos que están a punto de cambiarlo, pero por el momento sigue habiendo muchos productos abandonados (y algunos que hacen hasta llorar de rabia al verlos solos, tan bonitos y sin dueño a la vista) en las zonas de seguridad de muchos aeropuertos españoles.

Mis imprescindibles son muy claros, hay básicos que no pueden faltar en mi bolsa de verano, desde un bálsamo labial que ayuda a no pasarte el día cayendo en el “picoteo de chiringuito”, una crema solar antiedad que protegerá tu piel a diario, un bronceador que hará que cualquier crema se convierta en una BB Cream, un perfume muy íntimo, un serum con dos usos muy prácticos, cuidado del cabello y unas tiras dentales blanqueadoras que te puedes llevar a donde sea, para que luzcas una sonrisa perfecta.

Recuerda que, a veces, menos es mas Cortesía

SILUETE HEALTHY BALM - ARQUIMEA HEALTHCARE

El bálsamo labial que distrae a tus sentidos del picoteo entre horas es mi básico de neceser ya que, además de ofrecer una potente hidratación, ayuda a no picar entre horas mediante la distracción sensorial -gusto, tacto y olfato –.

El chiringuito, el vermú, la copa nocturna, el picoteo entre horas, el “no pasa nada, estamos de vacaciones”, el “un día es un día”, el “hay que disfrutar de los caprichos de la vida”, etc. sin mesura puede hacer que vuelvas en septiembre con hasta 5 kg de más. Y encima de comida no saludable: patatas fritas, helados, comida grasienta y sin nutrientes, bebidas alcohólicas, etc. así que Siluete ayuda a combatir el hambre emocional y el picar snacks no saludables distrayendo tus sentidos, y lo más importante, con seguridad porque no es un inhibidor del apetito.

Sus ingredientes de origen 100% natural son los que consiguen esta distracción de tu mente y tus sentidos para que no quieras picar entre horas, a partir de extractos vegetales y aceites esenciales: Mentol, Pimienta de Sichuan, Aceite Esencial de Eucalipto, Capsicum frutescens y Spilantes Acmella.

Modo de empleo: aprieta fuerte desde la base y aplica la cantidad de producto que necesites masajeando de lado a lado con su cabezal de silicona. Reaplica cuando sea necesario.

PVP: 24,95€/15ml En farmacias, parafarmacias, Amazon y en su web www.siluetebalm.com

El labial de Siluete Siluete

La cara es el espejo del alma, y el sol lo que más la envejece, así que si quieres invertir en el mejor antiarrugas que existe, prueba a usar sombrero en la playa y un protector solar. Este año estoy apostando por una marca español eco certificada y que ha sido premiada internacionalmente, Eleven Obi, el último paso del “obi”, el cinturón japonés que se usa en los kimonos.

PEARLESCENT ECO-PROTECT SUN&AGE - ELEVEN OBI

Hidronutrición y protección ideal para el verano

Crema hidronutritiva antiedad con SPF50 que protege tu piel contra los rayos UVA, UVB y la luz azul, mientras trata los signos del envejecimiento y mantiene la hidratación durante todo el día.

Con un acabado perlado, actúa como escudo solar y brinda luminosidad a la piel. Además, reduce arrugas, protege contra la contaminación y unifica el tono. Su fórmula de filtro físico es libre de nanopartículas y respetuosa con el medio ambiente. Contiene ingredientes clave como Rosa Damascena, Aguacate y Ácido Hialurónico que proporcionan antioxidantes, hidratación y efecto alisador de arrugas.

Modo de empleo: aplica una fina y uniforme capa por tu rostro.

PVP: 31,95 €/ 60 ml www.elevenobi.com

Protectores Eleven OBI Eleven OBI

Y también he incluido en mi neceser otro producto que me ha enamorado de la marca, un bronceador con gotero que permite que cualquier crema se convierta en una BB cream y así puedas resaltar aún más tu bronceado.

ISLAND GLOW LIQUID BRONZER - ELEVEN OBI

Se trata de un pigmento mineral ultra concentrado, fácil de usar, que permite transformar cualquier crema en una BB cream al instante con tan sólo tres o cuatro gotas.

Formulado con ácido hialurónico, añade hidratación, antioxidantes y nutrientes a tu crema, mientras aporta un toque de color. Además, su versatilidad permite crear volúmenes y realizar contouring.

PVP: 25,95€

Bronceador de Eleven OBI Eleven OBI

El calor, el llevar el bikini mojado mientras se seca en la playa o en la piscina, los cambios de temperatura, etc. pueden afectar al equilibrio de la zona más íntima de las mujeres. He descubierto un PERFUME ÍNTIMO AROMACOLOGY DE SILVIA MORENO de una firma puntera coreana que es 100% natural, con 6 aceites y 7 aceites botánicos, como Aceite de Girasol, Aceite de Macadamia, Aceite de Onagra, Aceite de Aguacate, Aceite de Jojoba, Aceite de Argán, Aceite de Meadowfoam, Aceite esencial de Geranio, Aceite de Lavándula, Aceite de Hinojo, Aceite de Incienso, Aceite de Bayas de enebro y Aceite de Salvia.

Perfume íntimo de Silvia Moreno Silvia Moreno

Ayuda a eliminar los olores desagradables, especialmente durante el período. También tiene propiedades antibacterianas, y me encanta cómo huele. ¿Cómo se usa? Se ponen 2 o 3 gotas en el bikini o traje de baño, en un salva slip o en la ropa interior.

P.V.P: 30,50€

Disponible en los centros Poom y centros estéticos oficiales de Silvia Moreno y en su web www.silvia-moreno.com

El cabello ya sabemos que sufre mucho en verano, sobre todo los que llevan algún tratamiento, alisados, anti-encrespamientos, cabellos con mechas o coloreados… He descubierto una queratina líquida que hace auténticas maravillas en el pelo. Es de la firma española Anian y tiene efectos acumulativos.

QUERATINA LÍQUIDA DE ANIAN: Tratamiento reparador que restaura la fibra capilar desde el interior, con su uso continuado y constante. Recupera el brillo y suavidad desde las primeras aplicaciones. Está Indicada para cabello dañado y encrespado. Está formulada con queratina, ácido hialurónico y colágeno, mejora el nivel de hidratación del cabello que queda sellado, acelerando la recuperación del cabello. No engrasa ni ensucia el cabello.

Es ideal para el cabello dañado y encrespado que necesita un tratamiento de choque. Yo utilizo un dosificador de 100ml para rellenarlo de esta querarina y así poder llevarlo en el neceser cómodamente.

PVPR: 2,99€ (200 ml)

Queratina de Anian Anian

TIRAS BLANQUEADORAS DENTALES, de DR. INUK

Dientes blancos perfectos para tus fotos de vacaciones, porque los dientes blancos nos gustan y mucho, y encima si son aptas para dientes sensibles aún más, para no tener la molesta sensación de sensibilidad dental con las bebidas frías que nos gustan tanto en esta estación.

Tiras adhesivas blanqueadoras profesionales fabricadas en España. Se adhieren a la superficie de los dientes, eliminando manchas y mejorando el blanco de los dientes en solo 28 días de uso, sin sensibilidad dental ni irritaciones. Recomendadas por dentistas, ofrecen un blanqueamiento dental profesional en casa, sin productos abrasivos ni peróxido, las tiras respetan el esmalte y las encías, brindando resultados visibles desde el primer uso. Consigue hasta 6 tonos más blancos en 4 semanas.

Modo de empleo: Adhiere las tiras a tus dientes y déjalas actuar de 30 a 60 minutos. Usar un sobre (una aplicación) por día.

PVP: 39€ / caja (14 sobres) | De venta en Promofarma, y en las parafarmacias de Carrefour y Sorli

www.drinuk.com

Tiras blanqueadoras de dr. Inuk Dr. Inuk

¡Disfruten de las vacaciones y de viajar sin exceso de equipaje!