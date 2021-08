Máximo Huerta presenta a su novio por primera vez con esta bonita foto

Gente

Amor

Máximo Huerta es uno de los rostros más conocidos del país, ya no solo por su fuerte presencia mediática, sino por su breve e importante cargo como ministro de Cultura. Sin embargo, su vida privada es todo un misterio y el escritor no suele pronunciarse sobre los detalles relacionados con su intimidad. Fue hace un año cuando confesó en ‘Sálvame’ que su corazón estaba ocupado, aunque no quiso extenderse mucho más. “Yo vengo enamorado de casa”, sentenció, dejando sin palabras a Jorge Javier Vázquez, que aseguró no tener ni idea porque no había visto ninguna imagen de la pareja. “Sí, estoy enamorado. ¿Tú te crees que lo cuelgo todo en redes?”, replicó el también presentador.

Pues bien, ahora Máximo Huerta por fin se ha lanzado a presentar a su novio ante los ojos de sus más de 300.000 seguidores. El que fuera parte del ejecutivo de Sánchez ha compartido una imagen en la que posa con un apuesto hombre que luce una camisa blanca desabrochada con una gorra y gafas de sol, aunque su mejor complemento es la bonita sonrisa que se dibuja en su rostro.

De momento, Máximo Huerta no ha querido compartir más detalles sobre el hombre con el que, según ‘Socialité', comparte su vida desde hace tres años. Ni siquiera ha dado a conocer su nombre, y se ha limitado a compartir el icono de un ancla junto a la imagen, símbolo quizás de lo estable y arraigada que se encuentra su relación. ¡Qué viva el amor!