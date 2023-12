"Acusaciones, fruta, bendiciones, Telefónica, lotería y Sanchez y Feijóo"

Lunes

La semana comienza con la reflexión sobre la acusación de Miriam Nogueras , portavoz de Junts, en sede parlamentaria a jueces con nombre y apellidos “Espejel, Lesmes, Llarena, Lamela, Marchena" a los que por ella se cesaría y juzgaría y a los que denomina “personas indecentes”. Junts ya avisa de “consecuencias penales” para los jueces que no acudan a las comisiones del Congreso que ellos mismos han pactado con el PSOE. Pero ¿quién pactará esas penas? Porque en los estado de Derecho con separación de poderes quien dicta las penas son los jueces ¿no? Y ellos ya andan levantándose contra el acuerdo de PSOE y Junts y sus referencias al “lawfare” así que… Pero, nada, todos tranquilos, que el super ministro Bolaños apoya a sus señorías

Entretanto, el ministro Puente, Bloqueator, se resiste a no hacer ruido y la lía mezclando el acuerdo del PSOE con Bildu para arrebatarle el ayuntamiento de Pamplona a UPN con el asesinato a manos de ETA de Miguel Ángel Blanco, cuestionando si estos pactos suponían más “faltar a su memoria" que “utilizar” su fundación para financiarse ilegalmente… Bloqueator, Bloqueator… déjese de polémicas y de bloquear y ocúpese de los incidentes de los trenes españoles que nos tienen fritos a todos, hombre… Y estas fiestas, coma fruta de postre, como Ayuso, que ni afónica se calla y sigue cargando en la cena del PP contra la amnistía, el pacto con Bildu y el señalamiento a los jueces, para acabar con la cena con la fruta. ¿Es en lo único que coinciden ustedes, aunque sea en sentido contrario ¿no? A ver si también se lo proponen y coinciden y acuerdan con el resto de los políticos que no haya ninguno con antecedentes penales y menos sangrientos… Bueno, eso, si se fían de los jueces, que ya saben que los de Junts, como no les conviene, pues no lo hacen…

Martes

El Papa Francisco preside una misa este domingo en la Arena de la Estepa en Ulán Bator, la capital de Mongolia Ng Han Guan AP

No soy creyente, para mi desgracia, pero lo son muchas personas a las que quiero, entre ellas mi marido, con quien me casé, en segundas nupcias en el juzgado. Siempre me sorprendió que los creyentes aceptaran que un matrimonio con hijos podía anularse; pero, como las cosas de la Iglesia no son discutibles, he visto como muchas parejas lo aceptaban para volver a ponerse a bien a los ojos de Dios. Porque es que, hasta ahora, los divorciados (y los recasados) andaban -andábamos- en pecado mortal. También los homosexuales… Bueno, pues ya no. El Papa Francisco ha dado un paso histórico al aprobar que los sacerdotes puedan darle su bendición a “parejas en situación irregular”, o lo que es lo mismo a las parejas del mismo sexo, y a los divorciados y casados civilmente. Bueno, “despacito se va lejos”, dice el refrán.

Miércoles

Telefónica vuelve a ser pública, al menos en un diez por ciento. De este modo, el Gobierno se convierte en el mayor accionista de la compañía, con un pedazo del pastel que se valora en unos 2.000 millones de euros (¿de dónde lo sacará el Gobierno? ¿Cómo nos lo hará pagar? Este porcentaje se suma al cinco por ciento que actualmente dispone el fondo Saudí Telecom, cuya sintonía con Moncloa parece ser perfecta, oigan. Desde 1997 Telefónica no tenía nada de capital público… Ahora, el Gobierno, dice, se lo proporciona para que alcance sus objetivos, mayor seguridad y se salvaguarden sus capacidades estratégicas… Opinen, que a mí me da la risa.

Jueves

La infanta Elena y el Rey Juan Carlos Gtres

El 60 cumpleaños de la Infanta Elena reúne a casi toda la familia (real y del Rey). Todos, menos la princesa Leonor y la infanta Sofía. Dice Pilar Eyre que a la Reina Letizia no le ha quedado otra que ir, pese a las tensas relaciones con su cuñada, porque el asunto de Jaime del Burgo (que aparece en las portadas de la prensa europea pero que casi no existe en España) la tiene en constante penitencia. El caso es que allí estaban todos y el padre y la hija, con una complicidad más que evidente y un saludo personal que suelen repetir: una cruz en la frente un choque de puños posterior, que le he visto yo a más de un adolescente. Pues muy bien, oye, si les hace felices, eso sí que no hace mal a nadie…

Viernes

Y para terminar la semana, el mismísimo día de la lotería de Navidad, ese sorteo maravilloso que a quien siempre le toca es a Hacienda, es el que eligen Feijóo y Sánchez para reunirse, por fin… Han pactado que la Comisión Europea supervise las negociaciones para renovar el CGPJ y eliminar el término “disminuido” del artículo 49 de la Constitución. ¿Qué no es mucho? ¿Qué tampoco les tocado la lotería? Bueno, a los de 88008, sí. Y a los que tienen salud, también. Feliz Navidad.