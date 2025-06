Bill Murray: dos mujeres, seis hijos y polémicas difíciles de barrer bajo la alfombra

Bill Murray está en Madrid y su inesperada visita responde a un hito televisivo, pues se ha citado con Pablo Motos para acudir a ‘El Hormiguero’ este mismo jueves. Esta vez quiere mostrar al público español una faceta distinta a la que tiene acostumbrados a sus fans, pues no quiere hablar de su trabajo como actor, sino de una de sus pasiones más desconocidas, entre las que destaca la música clásica.

Y es que actuará en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid, en una atractiva fusión entre música, literatura y poesía. Pero esto, quizá, no es lo único que sorprende a sus fieles, pues la vida del intérprete esconde muchas sorpresas. Desde su infancia en el seno de una familia numerosa o a sus propias incursiones en el matrimonio, que no terminaron bien. Al menos de sus grandes amores logró formar familias, atesorando seis vástagos. Pero vayamos poco a poco.

La apasionante vida de Bill Murray

El actor, que ya ha cumplido 74 años, nació el 21 de septiembre de 1950 en Chicago, concretamente en el suburbio de Wilmette. Lo hizo en el seno de una familia católica irlandesa formada por una madre que trabajaba como empleada en correos y un padre que se ganaba el pan como vendedor –murió cuando el actor tenía 17 años, lo que le marcó trágicamente-. El matrimonio tuvo nueve hijos, cuatro de ellos encontrando su vocación en la interpretación, aunque ni John, ni Joel, ni Brian han logrado alcanzar la fama de Bill. El resto de sus hermanos tienen empleos menos mediáticos, como es el caso de Nancy, que decidió servir a Dios y ser monja dominicana.

Bill Murray en la película "Atrapado en el tiempo". Harold Ramis Bill Murray en la película "Atrapado en el tiempo".

Su familia no tenía suficientes recursos como para asegurarles un porvenir a todos sus hijos, de ahí que Bill Murray tuviese que estudiar y trabajar para costearse su propia formación. Así, trabajó como caddie de golf, hasta que comenzó a recibir papeles. El primero y más destacado fue como cantante principal en una banda de rock, ‘The Dutch Masters’. No le fue muy allá y quiso asegurarse un plan B ingresando en la universidad de Denver, donde comenzó Medicina. No terminó, pues le comenzaron a caer papeles que le reclamaban como actor, su auténtica vocación. Pero siguió formándose en interpretación, llegándose a matricular en la Sorbona de París, hasta que fundó su propia compañía de teatro en Estados Unidos.

En el terreno amoroso ha tenido grandes amores, aunque también sendos batacazos. Su primera esposa fue Margaret Kelly, con la que contrajo matrimonio en 1981 en Las Vegas. Un año después se convirtió en padre por primera vez, al nacer Homer, para tres años más tarde darle un hermanito con la llegada de Luke. Quince años duró la felicidad en su matrimonio, o al menos la unión, pues en 1996 decidieron tomar caminos por separado y firmar los papeles del divorcio. En su fracaso matrimonial jugó un papel importante su desliz con la diseñadora de vestuario Jennifer Butler, quien al año siguiente se convertiría en su segunda esposa.

Con Jennifer formó una nueva familia, esta vez numerosa. Tuvieron cuatro hijos: Caleb, Jackson, Cooper y Lincoln. Aun así, parece que nada es para siempre y Bill Murray y su segunda mujer también se vieron abocados al fracaso, firmando su separación en 2008. De nuevo, el motivo fue una infidelidad por parte del actor, aunque se elevó el tono y su exmujer le acusó incluso de malos tratos y de numerosas adicciones que hacían imposible la convivencia. Desde entonces no se le ha vuelto a conocer un nuevo amor, al menos no oficial, pues sí que le han rondado rumores de escarceos sin confirmar.