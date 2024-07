Borja Thyssen y Blanca Cuesta se divierten en Ibiza, en medio de los rumores de distanciamiento con Tita Cervera

Borja Thyssen y Blanca Cuesta se encuentran de vacaciones en Ibiza en compañía de sus cinco hijos: Sacha, de 16 años; Eric, de 14; Enzo, de 12, Kala, de 10 años y la pequeña India, que vino al mundo en diciembre de 2020. La familia ha hecho varias actividades en común como pasear sobre una moto acuática y navegar. Tampoco, les han faltado sus dos perros.

Borja Thyssen y Blanca Cuesta Europa Press

¿Dónde está Tita Cervera?

Carmen Cervera, en una reciente entrevista a 'Espejo Público' admitió que tuvo momentos de altibajos en la relación con su hijo. "Lo he vivido mal, el no ver a tu hijo. Yo a mi hijo lo adoro y a sus hijos también", dijo. Aunque dejó entrever que su relación con su hijo atravesaba una etapa cordial cada vez son más los rumores que insisten que madre e hijo actualmente no se hablan. El motivo, será cuando la baronesa declaró que su sucesora sería su hija Carmen, lo que habría enfadado a su primogénito. Estas especulaciones se avivaron cuando el pasado 6 de julio sus hermanas cumplieron 18 años y él no acudió a la celebración.

Tita Cervera, la Baronesa Thyssen, habla de todo y de todos en 'Chester' junto a Risto Mejide Telecinco

Asimismo, la periodista Pilar Cuesta declaró hace unos días en TardeAr que la relación entre Tita Cervera y su hijo Borja Thyssen, "completamente nula" desde hace 3 meses.La relación entre Tita Cervera y su hijo Borja Thyssen, "completamente nula" desde hace 3 meses. "Yo hay buena relación. No tienen un trato cercano y no es fluida. Si dijéramos lo contrario estaríamos mintiendo. Yo creo que se reúnen en los momentos clave, cuando está toda la familia, pero no creo que se 'whatsppen', ni que llamen, ni nada de nada", aventuró.

¿Mudanza a la vista?

El hijo de Manolo Segura y Carmen Cervera estaría planeando mudarse a Miami con su familia, según sostienen algunos medios de comunicación. La colaboradora Mónica Vergara aseguró en 'Fiesta', la decisión de Borja Thyssen de cambiar su residencia sería "no tanto alejarse de la madre si no tener un círculo social porque es verdad que están muy aislados".

Sin embargo, esta información fue rebatida por su compañero de programa, Aurelio Manzano: "Hasta ahora Borja ha sido residente en Andorra y ha sido Blanca quien ha residido en Madrid y ha escolarizado a sus hijos (...). Yo no lo veo tan fácil porque además se acaban de comprar una casa en Suiza que la remodelaron hace poco. Por lo cual yo esto lo pongo en cuarentena porque me extrañaría mucho". Por lo pronto, el mayor de los Thyssen no ha emitido declaraciones al respecto.