Cospedal desvela con quién pasará la Navidad tras su separación Ignacio López del Hierro

María José de Cospedal ha reaparecido esta mañana en el rastrillo Nuevo Futuro de Madrid, el evento más solidario de la capital que da el pistoletazo de salida a la temporada navideña. La exministra de Defensa no ha dudado en asistir a esta cita tan especial en el día de su inauguración, al igual que José Luis Martínez-Almeida y la infanta Elena.

Cospedalha acaparado los titulares de la crónica social de nuestro país por su reciente separación con Ignacio López del Hierro, después de más de 15 años de matrimonio y un hijo en común. Fue ella misma la encargada de confirmar la noticia a "Vanitatis" el pasado 24 de octubre: "Efectivamente, me he separado. No hay ninguna historia más allá de las desavenencias en la convivencia. Me gustaría dejar esto claro. Yo sigo trabajando, y mucho".

María Dolores de Cospedal desvela cómo se encuentra tras su separación con Ignacio López del Hierro Europa Press

Tres semanas después de salir a la luz su ruptura matrimonial, la que fue Secretaria General del Partido Popular ha atendido a los medios durante su visita al rastrillo solidario de la capital. Relajada y muy sonriente, Cospedal ha desvelado con quién pasará sus primeras navidades tras su separación con Ignacio López del Hierro.

Muy amable, la exministra ha explicado que pasará los días festivos "con mi familia". Tal y como ha explicado, "deseando poder parar un poquito, disfrutar con ellos y estupendamente porque cuando estás en casa con los tuyos es como mejor estás". Aunque ha recalcado que "de mi vida personal no hablo nunca", ha confesado que "voy a estar en familia" y que está "contenta y bien", a pesar de haberse separado recientemente de su marido.