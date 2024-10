María Dolores de Cospedal e Ignacio López del Hierro ponen fin a quince años de matrimonio

María Dolores de Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro han puesto punto y final a su matrimonio, según publica en exclusiva "Vanitatis". Ha sido la propia ex ministra de Defensa la que ha confirmado la noticia a Paloma Barrientos: "Efectivamente, me he separado. No hay ninguna historia más allá de las desavenencias en la convivencia. Me gustaría dejar esto claro. Yo sigo trabajando, y mucho".

La pareja contrajo matrimonio en 2009, en una boda íntima que se celebró en el Cigarral de las Mercedes. Cospedal tenía entonces un hijo de tres años. Obtuvo la nulidad de su anterior matrimonio, compañero de oposición, pero no López del Hierro, por lo que no pudieron casarse por la iglesia.

María Dolores de Cospedal en Starlite GTRES

López del Hierro, economista y empresario sevillano había estado casado y era padre de dos varones y una mujer. Fue gobernador civil de Toledo en 1979, nombrado por Adolfo Suárez y según confirmó el día de su boda aquella ciudad le traía muy buenos recuerdos. Por su parte, Cospedal fue presidenta del PP en Castilla La Mancha.

La boda estuvo oficiada por Fernando Sanz, concejal del Ayuntamiento de Toledo y amigo de la pareja. Según publica el citado portal en la cena se sirvió vichysoisse con calabacines rellenos de queso y langosta, rodaballo salvaje y de postre mousse de chocolate blanco.

Al enlace no faltaron Mariano Rajoy y su esposa, Elvira Rodríguez, Miguel Arias Cañete, Manuel Núñez (presidente del tribunal de Cuentas), Manuel Gutiérrez (presidente Audiencia Provincial de Toledo) y compañeros de partido como Vicente Tirado, Arturo García Tizón, Ana Guarinos y María Jesús Bonilla.