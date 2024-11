El cigarral (maldito) de María Dolores de Cospedal

Paloma Barrientos fue la encargada de dar la noticia. La abogada y expolítica María Dolores de Cospedal se separaba del empresario Ignacio López de Hierro, después de dos décadas de convivencia. La noticia fue una sorpresa para todos, ya que la pareja estaba radiante el verano pasado en la gala Starlite, de Marbella, en la que la exsecretaria general del Partido Popular mostraba orgullosa a su hijo Ricardo, que acababa de cumplir 18 años y revelaba en exclusiva a la periodista Amparo de la Gama la relación de su retoño con Willy Bárcenas, algo curioso.

A pesar de no existir terceras personas, el matrimonio, asiduo de los veranos en Guadalmina, ha roto su relación. A bastantes kilómetros de la casa de verano, se encuentra en Toledo el espectacular cigarral de 600 metros cuadrados de vivienda, 12.000 de parcela y con unas vistas de postal al casco antiguo de Toledo, una propiedad que ya adquirió cuando era presidenta de Castilla La Mancha, de 2011 a 2015.

Vivienda de Cospedal en Toledo Cedida

El lugar lleva en venta desde que la expolítica abandonó la ciudad y ha tenido múltiples precios. La propiedad ha salido al mercado varias veces desde 2012. Si en un principio pedían 1,7 millones de euros, la última vez el precio había ascencido a los 2.300.000 euros. Una cantidad acorde con lo invertido. No solo por el precio de compra, que rondó los dos millones de euros de la época, sino por la reforma millonaria en la que no escatimaron gastos. En la fotografía que acompaña este reportaje se puede ver una muestra de los impresionantes murales a medida del inmueble, que dan un aire señorial al cigarral. Por no hablar del jardín, en el que destaca la piscina y un estanque con nenúfares, pero también su propio olivar y viñedo, de donde se saca aceite y vino para consumo propio. Una joya a una hora de Madrid y en la capital castellanomanchega.

Visitas esporádicas

María Dolores nunca ha abandonado Toledo ni la vivienda, que está impoluta a pesar de llevar años sin habitarse con continuidad. Pasa allí fines de semana y realiza escapadas entre semana. Aquí tiene la privacidad que no tiene en el barrio de Salamanca por la magnitud del cigarral, su ubicación y la gran valla que lo flanquea. Su hijo Ricardo, que tiene buenos amigos en la ciudad, también pasa por el cigarral y de manera cada vez más independiente. La propiedad de la casa es conjunta junto con su ya ahora expareja. Se compró en su día a través de la sociedad Hilo de Inversiones, que tiene varias propiedades señoriales en Madrid. Cospedal cuando era presidenta declaró el 50 por ciento de la vivienda. La letrada tiene un local comercial en Toledo y la única propiedad a medias con el que ha sido su compañero de vida es este cigarral.

La casa está actualmente en venta privada. Ha pasado por muchas inmobiliarias e incluso ha estado de manera intermitente en el portal Idealista. Con más o menos acierto, se han encargado siempre de la venta empresas de fuera de Toledo, especializadas en el segmento de lujo. Ha pasado incluso por Beltrán Gómez-Acebo, el hijo de la Infanta Pilar, y Rocío Barreiros Spínola, socios en la inmobiliaria de lujo Vertical Real State. Esta agencia está especializada en transacciones de alto nivel, donde podemos encontrar mansiones en sintonía con la casa de Dolores de Cospedal hasta chalets en la isla de Villacañas, llamada la Marbella extremeña.

Ignacio López del Hierro y María Dolores de Cospedal larazon EUROPA PRESS

Durante estos 15 años de matrimonio, ha sido un matrimonio discreto. Sobre todo después de que Cospedal saliera de la primera línea política en 2018. En la actualidad, trabaja como abogada del Estado y preside el Instituto de Liderazgo Político, un proyecto de formación que cuenta con la colaboración y dirección académica de la Universidad Católica de Murcia y el patrocinio de la Konrad Adenauer Stiftung.