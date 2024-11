"Nos llevamos al bebé por delante": la divertida reacción de Almeida al preguntarle si ha fichado ropa de bebé en el rastrillo de Nuevo Futuro

Un año más, la asociación Nuevo Futuro ha organizado su tradicional rastrillo benéfico con el objetivo de recaudar fondos para atender y acompañar a los niños, niñas y jóvenes que han sufrido situaciones adversas dentro de su núcleo familiar y viven en sus hogares de acogida y pisos de emancipación de Madrid.

Por segundo año consecutivo, los puestos se han levantado en la Galería de Cristal del Palacio Cibeles, un espacio más reducido que Casa de Campo –donde antaño se celebraba el rastrillo– pero que atrae a más público. “Aquí hay menos puestos, pero al ser en el centro, viene más gente. Aquí se recauda mucho más, que es el objetivo, así que perfecto”, cuenta a LA RAZÓN una de las voluntarias del Bar Puerta del Sol, que cuenta con una barra en el mercadillo, para que los visitantes puedan reponer fuerzas entre puesto y puesto.

La Infanta Elena ha sido la encargada de inaugurar el rastrillo este año, un honor que en ocasiones anteriores recayó sobre su madre la Reina Sofía, aunque se espera que Su Majestad también lo visite este fin de semana. Su Alteza Real ha llegado puntual, a las 12:00 horas de la mañana, acompañada del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y Josefina Sánchez-Errázuriz, Pina para los más allegados, la presidenta nacional de Nuevo Futuro. A ellos se ha unido también Simoneta Gómez-Acebo, prima de la Infanta Elena que desde hace años colabora de forma muy estrecha con el rastrillo solidario. Juntos han ojeado todos y cada uno de los puestos del Palacio de Cristal, atentos y cercanos con los curiosos que se acercaban para hablar con ellos o pedirles una fotografía.

José Luis Martínez-Almeida y la infanta Elena inauguran el rastrillo Nuevo Futuro junto a su presidenta, Pina Sánchez, y Simoneta Gómez-Acebo Gtres

Según sus propias palabras, el líder popular ha puesto especial atención a la ropa, aunque también a menaje o mobiliario que le puede venir muy bien para su nidito de amor con Teresa Urquijo, con la que se dio el “sí, quiero” el pasado mes de abril: “He visto alguna chaqueta que está bien y calcetines, que parece una tontería, pero son de muy buena calidad y vienen muy bien. También he visto alguna cosa para la casa…”. Eso sí, el alcalde ha preferido echar un vistazo rápido y volver a comprar “a otra hora que esté más tranquilo”, y no rodeado de una comitiva de periodistas y seguidores.

Especialmente nervioso se ha mostrado cuando una reportera le ha preguntado si había aprovechado también la visita para empezar a fichar ropa de bebé, teniendo en cuenta que hace poco reveló que deseaba ampliar la familia con su mujer y tener su primer hijo. Haciendo gala de su sentido del humor, Almeida ha soltado una carcajada con tan mala suerte que ha chocado levemente con, fíjense cómo es el destino, ¡un carrito de bebé!

José Luis Martínez-Almeida se pone nervioso al preguntarle si ha estado mirando ropita de bebé Europa Press

“¡Ahivá! Cuidado, que nos llevamos al bebé por delante”, ha comentado con humor para salvar la situación.

Almeida compra este número de lotería

Almeida se ha hecho con varios números de lotería del sorteo de Navidad, tal y como la mujer que se los ha vendido ha confirmado a este periódico: "Bueno, no llevaba suelto para pagármelos y se los he dejado guardados. Le tengo mucho aprecio, todos los años colabora y nos compra un número".

Se trata de una participación de 2 euros con 50 céntimos del 97599, el número al que juegan los compañeros de la sede del Partido Popular de Chamartín.

El alcalde de Madrid ha elegido "La Agonía", atendiendo al apodo que se pone a los números de lotería según sus últimos dos dígitos.