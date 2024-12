La crónica de Amilibia: Encima llegan tres eclipses

Leo: «García Ortiz, fiscal general del Estado, está tranquilo: “En su móvil no hay mensajes de la Moncloa”, dicen». Parece claro que el fiscal general recibe los mensajes del Apolo por paloma mensajera, por códigos encriptados, por botella de náufrago, por la SER, por inspiración directa del Espíritu Santo (Bolaños) en forma de sueños, visiones o profecías. O indirectamente, posándose como lengua de fuego sobre las cabezas de los redactores de su Biblia (¿El País?) Así no queda rastro en su móvil ni en nada. También es posible que los reciba a través del silbo gomero, o por señales de humo, como hacían los apaches. Incluso he llegado a pensar que le llegan en forma de mensajes subliminales contenidos en el «Manual de resistencia» o por drones procedentes del olimpo monclovita.

Pedro Sánchez inaugura el 41 Congreso Federal del PSOE en Sevilla Rocío Ruz Europa Press

Misterioso es también lo que nos anuncia el científico David Dickinson: «España será testigo de un inédito trío de eclipses entre 2026 y 2028. El primero el 12 de agosto de 2026, el segundo el 2 de agosto de 2027 y el tercero el 26 de enero de 2028». Seremos el país de un trío de eclipses totales. No sé qué señal o mensaje nos envía el cielo con todo esto, pero yo lo veo muy negro. Espero con ansiedad alguna explicación, quizá mariana, de Jorge Fernández Díaz. ¿Nos anunciará así el eclipse total del imperio del Apolo? Porque si no cae derrotado después de tantos eclipses seguidos es para perder toda fe en el zodíaco por el que se rige Tezanos. Si se pone nombre a los huracanes, es posible que los astrólogos de la Moncloa bauticen a estos tres eclipses inéditos como Melchor, Gaspar y Baltasar: siempre es Navidad en la Moncloa, donde nada puede oscurecer al Rey Sol que conduce a España como un cohete que adelanta por la izquierda. O así.