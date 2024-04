La crónica de Marta Robles: Rubiales vuelve a casa... y no precisamente para la boda

Lunes

Vuelta al cole para muchos; otros andan con la mona de Pascua antes de cerrar la Semana Santa. Los hay devotos y no, pero por vocación, tradición o vacación, todos han celebrado los feriados que algunos alargan hasta este lunes. Para el resto, toca empezar. ¿Con qué? En el Congreso y el Senado con la amenaza de toda suerte de comisiones de investigación impulsadas por Gobierno y oposición. En el fondo de todas ellas, los dineros ganados en torno a las mascarillas… ¿Nuestros políticos quieren saber la verdad o utilizar los fraudes y delitos de sus adversarios como herramientas para conseguir votos en estos días de campaña y encuestas?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 28 de febrero de 2024, en Madrid (España). La implicación de Koldo García Izaguirre, que fue asesor del exministro socialista José Luis Ábalos, en una supuesta trama de comisiones en contratos de material anticovid durante la pandemia protagoniza la sesión de control al Gobierno con una ofensiva de PP y Vox contra el Ejecutivo que incluye preguntas al presidente Pedro Sánchez y cuatro de sus ministros.Tras el ‘caso Koldoí, el PSOE pidió a José Luis Ábalos, el pasado lunes 26 de febrero, que entregase su acta de diputado en las siguientes 24 horas. Sin embargo, ayer el exministro se negó a dimitir y seguirá como diputado pero en el Grupo Mixto, ya que insiste que no está imputado en ninguna causa. 28 FEBRERO 2024;CONGRESO;PLENO;SESIÓN DE CONTROL Eduardo Parra / Europa Press 28/02/2024 Eduardo Parra Europa Press

Martes

José Andrés, y todas las personas de bien, están devastadas tras la muerte de siete cooperantes de la ONG del cocinero, World Central Kitchen. Israel asegura que mató a los cooperantes por error al creer que había un terrorista… Pero José Andres asegura que fue un ataque sistemático, coche por coche y que esta guerra parece contra la humanidad…Tal vez no sea el momento de reconocer el estado de Palestina, como «recompensa» a los terroristas que desencadenaron el conflicto, pero es preciso que se tomen medidas, que se haga algo, que se detenga esta guerra cuyas imágenes de hambrunas y muertes despiadadas recuerdan demasiado a las pavorosas escenas de la II Guerra Mundial. Y ahora nadie nos puede decir que desconocemos lo que ocurre…

El chef José Andrés La Razón

Miércoles

Rubiales vuelve a casa desde República Dominicana, pero no por Navidad sino por la amenaza de la Guardia Civil: «o vuelves tu solito o te traemos esposado…», cuentan que le dijeron. Vuelve tras la entrevista con Ana Pastor en la que lo ha negado todo…Para su desgracia, al tiempo, en España su tío y exjefe de gabinete en RFEF lo contradice de manera tajante. No solo cuenta las corruptelas a las que él se negó y con las que Rubiales quería que le llegara dinero de manera fija desde la Federación a su padre, sino que asegura que su sobrino es «un embustero compulsivo, obsesionado con el dinero, el lujo, el sexo, las grandes bacanales gastronómicas». Por si fuera poco, ha añadido que necesita ayuda psicológica y plan de reeducación social porque es autoritario, machista y por momentos racista. Si a esto le sumamos las palabras de su exasesor jurídico Tomás Gómez Cueto en una conversación telefónica interceptada por la Guardia Civil diciendo que lo único que quiere es dar palos de 200.000 euros para arriba porque dice que necesita 100.000 al mes para vivir y menciona a una «amiga especial» coreana a través de la que iba a traer un patrocinador que iba a abonar 7 millones de euros en cinco años, lo del piquito se queda en nada. Rubiales debe de estar tirándose de los pelos, que por cierto, aparecen en unos cromos en los que el exfutbolista luce equipación del levante y melena y se venden a precio de oro… La hibristofilia, ya saben…: esa atracción que sienten algunos por quienes cometen delitos o crímenes.

Detención de Rubiales a su llegada a Madrid en el Aeropuerto Madrid Barajas-Adolfo Suarez La Sexta

Jueves

Aterradoras imágenes del terremoto de Taiwan y de los equipos de rescate buscando supervivientes. ¿Saben lo que también da miedo? Que parece que la catástrofe está afectando a la IA en EEUU que compra los microchips allí. ¿Se imaginan un mundo gobernado por IA que se quedara de pronto sin microchips? ¿Y sin tabaco? El Ministerio de Sanidad quería prohibirlo en terrazas y vehículos pero no lo ha conseguido. ¿No les extraña que digan y repitan que es un veneno pero su consumo no se prohíba del todo y para siempre? ¿Será porque el Estado recaude gracias a él, cada año, más de 9.000 millones de impuestos?

Un edificio dañado en Taiwán por el terremoto Taiwan Times/X

Viernes

¿Les parece oportuno que a los fans del Atlético de Bilbao se les pongan las copas en Euskera cuando vayan a Sevilla a jugar la final de la Copa del Rey contra el Mallorca? No es un gag de Ocho apellidos vascos, es una estupidez propia de los que pretenden hacer guetos con su lengua. Que haya una empresa que reclute camareros que imprescindiblemente hablen euskera no solo es una memez, y no, los del Mallorca no han reclamado que los de su «fan zone» hablen mallorquín, sino, además, una paletada. Se viaja para aprender, conocer e intercambiar. Para eso tratamos de aprender otras lenguas. Si hay una en nuestro país que nos sirve a todos, como el castellano, pues mira que bien. ¿O acaso los vascos cuando van a otro lugar solo quieren hablar con otros vascos y en euskera? El asunto es tan paleto que a lo mejor también les obligan a llevar chapela… En fin, que mañana se casa el alcalde de Madrid y ahí no habrá chapelas, pero sí pamelas y mucho apellido compuesto…