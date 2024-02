El día que Aznar se arrancó por Hombres G en un mitin

No suele ser muy del agrado de los artistas que su música se cuele sin su permiso en las campañas o actos políticos, pero la conexión emocional a veces es inevitable. Hoy David Summers cumple 60 años y sus más de 40 sobre los escenarios devuelven a la memoria momentos imborrables, como el de Aznar en 2007 durante el mitin de cierre de campaña en 2007.

Desde la izquierda, David Summers, Javi Molina, Rafa Muñoz y Dani Mezquita, de Hombres G, durante el rodaje de la película «Sufre mamón» (1987)

Ese día, el líder del PP recuperó la canción "Hoy no te escaparás": "Y he cogido mucha confianza. He estado concentrado toda la semana y hoy, hoy no te escaparás", declamó sin música ante miles de votantes. La historia de Hombres G está estrechamente ligada a la generación que en sus inicios simpatizaba con el Partido Popular o militaba en Nuevas Generaciones. El grupo puso banda sonora a sus fiestas y reuniones. David Summers, madrileño e hijo del viñetista y cineasta Manuel Summers, se había criado en una familia acomodada del barrio de Parque de las Avenidas y estudió en el prestigioso colegio El Pilar, situado en el barrio de El Retiro. Por sus aulas habían pasado también Alfredo Pérez Rubalcaba y José María Aznar, entre otras personas influyentes. Debutaron en 1983 con singles como "Marta tiene un marcapasos" o "Venezia", y en 1984 grabaron "Devuélveme a mi chica". Poco después, el disco que llevaba por título "Hombres G" supuso la punta de lanza para convertirse en uno de los fenómenos sociales y culturales que triunfaron en los ochenta y noventa.

Desenfadados y sin ideología

Imagen de archivo de David Summers en un concierto

Sin quererlo, David Summers se convirtió en santo patrón del pijerío español. La periodista Raquel Peláez en su libro "Quemad Madrid" decía que era "el tipo de madrileño que viaja en Vespa, estudia derecho o empresariales, toca la guitarra y se casa en Los Jerónimos". Frente a cualquier etiqueta, los integrantes de la banda siempre han defendido que su intención ha sido siempre desenfadada y divertida. "En aquella época éramos muy jóvenes y siempre te querían encasillar de alguna manera. Si no eras rockero, eras pijo y si no hippie… Todo aquello era una gilipollez. Lo que pasa es que nosotros íbamos limpios, nos duchábamos e íbamos con una camiseta y un pantalón vaquero, igual que ahora, cómodos, pero no íbamos con el jersey amarillo ni con el cuello levantado. A los pijos de la época les enganchó mucho nuestra música", declaró el cantante en una entrevista.

David Summers

Hace un tiempo la banda fue criticada por algunas de sus letras, como la de "Devuélveme a mi chica", su particular himno del despecho, pero Summers zanjó cualquier polémica al asegurar que no cambiaría ni una sola coma, puesto que nunca hizo nada para ofender, sino todo lo contrario. ''El problema de todo esto es la pérdida absoluta del sentido común. Si se aplicara el sentido común, se vería claramente que la canción no pretende ofender a nadie, es un chiste (...) De hecho, nunca se ha ofendido nadie hasta ahora y hace 40 años que hicimos la canción".