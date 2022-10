David Summers contesta a Ana Morgade sobre la polémica de «Sufre mamón»

La prueba musical de Pasapalabra siempre ha sido uno de los espacios preferidos por su público. De hecho, los concursantes más celebres del programa llegaron a crear un hilo de Twitter con canciones que podrían salir en dicha prueba. Además, La Prueba Musical sirve para recuperar canciones del olvido y refrescar nuestra memoria melómana. Sin embargo, hay que tener en cuenta el año en el que se lanzó cada tema. Como dijo Roberto Leal en el programa de ayer: «Hay canciones que envejecen mal».

Ayer Ana Morgade, que visitaba Pasapalabra como invitada, adivinó la canción «Sufre mamón», de Hombres G. Sin embargo, tras bailar la canción en plató, quiso añadir un reproche sobre su letra. Aseguró que además del insulto mamón, también utiliza la palabra «marica» como un agravio cuando no lo es. «Y las mujeres no somos como un bolso, no se nos puede devolver», añadía la cómica. Fue entonces cuando el presentador admitía que algunas letras envejecen mal.

La canción fue escrita hace 40 años, sabéis perfectamente que es una broma y que no pretende ofender a nadie, pero, si tanto os ofende, ¿por qué la ponéis en vuestro programa…?🤔 https://t.co/f3fwdiyXXj — David Summers (@DavidSummersHG) October 20, 2022

Aunque el episodio no parecía motivo para convertirse en polémica, el cantante de dicha canción, David Summers, se ha manifestado en Twitter desatando la polémica: «La canción fue escrita hace 40 años, sabéis perfectamente que es una broma y que no pretende ofender a nadie».