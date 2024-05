El diario de Amilibia: Ojo, Feijóo: cuerpo a cuerpo gana él

Dice Vicky Martín Berrocal: «Para llegar aquí, he necesitado mirarme al espejo y gustarme». Eso lo podría firmar el Apolo de la Moncloa. Me fascina Vicky. También he llegado tarde a su vida, como al AVE Madrid-Lisboa, que funcionará en una década, o sea, cuando yo esté criando malvas amarillas o rojas, el color que se lleve esa temporada. Además, a Vicky le gustan jóvenes. Hace bien: para qué andar perdiendo el tiempo con vejestorios sin el viagra subvencionado. Leo: «La amnistía vuelve a situar a Pedro Sánchez ante el espejo». Favor que le hacen, pues Él, como Vicky, se mira y se da besitos, mientras Tezanos le corona de laureles sin recordarle que es mortal.

Leo: «El PP usa a Puigdemont de gancho para las europeas». No sé yo si utilizar a Puchi de «gancho» o «punch» es una idea KO. Dicen las malas lenguas que cuando se mira en su espejito mágico de Waterloo se ve haciendo «caprichos de Amer» en la pastelería de sus padres en Gerona, y todo por creer en la palabra del socio truhan que tenía un as Salvador en la manga. Leo más: «La rotunda victoria en Cataluña afianza al PSOE en el cuerpo a cuerpo con el PP». Aunque le disguste, alguien tendrá que decirle la verdad a Alberto Núñez Feijóo: en el cuerpo a cuerpo de las pasarelas políticas, gana el cuerpo del Apolo de la Moncloa por mucho que Feijóo, cuerpo neutro, se ponga el calzoncillo por fuera de Supermán centrista. Él es el cuerpo glorioso del eternamente resucitado que envidia, dicen, hasta el libertario/anarquista Milei, que será león, sí, pero no tan guapo ni esbelto como el de la Metro.

En el cuerpo a cuerpo, Él es el cuerpo entre los cuerpos, incluido el cuerpo de Bomberos, ¿verdad, Vicky?