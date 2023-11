El diario de Amilibia: Sánchez nos pone firmes

Él publica ahora su segundo libro, «Tierra firme». No importa de qué va, a las lenguas viperinas sólo les gusta jugar a descubrir quién se lo ha escrito esta vez, como si Él cambiara de negra o negro como de opinión. Pero no hay misterio: repite Irene Lozano, que ya le tiene pillado el estilo. La obra, reza la publicidad, apela a la ciudadanía, o sea, que no sé si quiere ponernos firmes en el sentido militar de la palabra (mirada al frente, barbilla en alto, pecho fuera, hombros atrás, inexpresión facial y silencio) o si se refiere a Él mismo, como siempre, y a su postura/apostura ideal: impasible el ademán, victorioso en sus derrotas, desvaríos y cambios de rumbo, como un Rodrigo de Triana que grita ¡tierra a la vista! desde el palo mayor de la Moncloa y Bolaños, interpretando el grito como una orden inapelable, le arroja un puñado de tierra a los ojos.

Es un viejo chiste, perdón. Firme: estable, fuerte, que no se mueve ni vacila, aunque nos vacila. Firme: no estar sujeto a cambios, no ceder, no dejarse dominar. Una perfecta definición del Apolo de la Moncloa, según corearán, arrebatadas, las cuatro vicetiples y Pilar Alegría. «Tierra firme», dice Él, «es lo que será España cuando culminen todas las transformaciones ya en marcha». Me imagino que se refiere a cuando culminen las negociaciones, mediador mediante, con el Puchi. Puede que sea firme, sí, pero más pequeña, como le podría recriminar Feijóo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en la presentación del libro del exministro de Sanidad, Salvador Illa Ricardo Rubio Europa Press

En fin: llega «Tierra firme» mientras a Él le ponen firme Puchi y Otegi y el resto de los asociados progresistas. Pero qué no será compatible para Él, junco que se dobla, pero ningún mal viento arranca. ¿Las críticas? Tiene dicho el músico Nacho Cano: «Cuando me critican me pongo cachondo». Pues eso.