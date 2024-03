El diario de Amilibia: Yoli, la gata rubia de Schrödinger

Lo suyo es un sinvivir. Dicen que ahora está dedicada en cuerpo y alma, o sea, en melena y biquiños, al enorme reto de seducir a la vez a sus aliados en Sumar para que no empiecen a dividir, que en eso están, y a los coleguillas sociatas del Gobierno, pues al fin y al cabo forma parte de él o de Él.

Su intención, leo, es «combinarse con el PSOE en el Gobierno, pero, a la vez, diferenciarse del Gobierno para que Sumar no quede desdibujado». Pura mecánica cuántica: como el gato de Schrödinger, el experimento o paradoja que trata de explicar (es un decir, yo no entiendo nada) que el gato citado puede estar vivo y muerto a la vez, un estado conocido como superposición cuántica como resultado de estar vinculado a un evento subatómico aleatorio que puede ocurrir o no.

No les daré más el coñazo, pero hay quien añade que el gato puede estar vivo y muerto a la vez, pero en mundos diferentes.

La vicetiple está en todo lo dicho y al mismo tiempo incendia a la hostelería al denunciar que los restaurantes abiertos hasta la una de la madrugada son una locura, y aún le sobra tiempo para enredar con el indulto a la corrupción cuando el Gobierno al que pertenece ha perpetrado la amnistía que perdona y olvida (nunca sucedió) todas las corrupciones de los separatas. O sea, que en su particular mundo cuántico y diferente, está y no está a la vez con su Gobierno, pues además pide «un organismo contra la corrupción completamente independiente y ausente de control político». Ah, la corrupción: como si fuera posible el Poder sin ella.

Será la gata rubia de Schrödinger, pero a este paso no la van a nombrar Miss Barra Libre 2024. Me temo.