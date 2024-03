¿Ceder es dialogar? Sumar declara que tras la amnistía no habrá independencia

Ernest Urtasun, el portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados, ha afirmado que, tras la aprobación de la Ley de Amnistía, se abre una "nueva etapa de diálogo" en Cataluña donde no tiene sentido una nueva declaración de independencia.

En una rueda de prensa este lunes, el portavoz parlamentario de Sumar ha defendido que la aprobación de la amnistía mediante el acuerdo con ERC y Junts no da cabida a otra vía de lateralidad, sino que abre "una nueva etapa de diálogo", por la cuál pretenden reorientar y hacer desistir al catalanismo de sus intenciones separatistas.

Intenciones abiertas de independentismo

Las afirmaciones de Urtasun chocan con las declaraciones que han hecho los últimos días varios representantes de estos dos partidos independentistas catalanes, en las que hablaban abiertamente de que el siguiente objetivo que tienen en mente es un nuevo referéndum de autodeterminación para Cataluña, como el que se celebró en 2017.

Como declaró Carles Puigdemont, expresidente de Cataluña y prófugo de a justicia, en su cuenta de X el pasado jueves 7 de marzo, desde su partido creen poseer "todo el derecho a continuar el proceso de independencia, a hacer política y ejercer nuestros derechos sin ser violentados por las estructuras de Estado".

Ya en noviembre de 2023, Míriam Nogueras, portavoz parlamentaria de Junts, dejaba claras las intenciones de su partido cuando afirmó que "si se ha de hacer una consulta, ha de ser esta: independencia sí o independencia no". Añadió también que "no nos hemos movido, ni nos vamos a mover, si no, no seríamos Junts per Catalunya, seríamos otra cosa".

De hecho, la misma Nogueras declaró a varios medios el pasado jueves, tras darse a conocer la aprobación de la Ley de Amnistía, que su formación "no renuncia a nada", y que "lo mejor que le puede pasar a Cataluña es ser independiente".

La inocencia de Sumar

Todas estas pretensiones del separatismo parece ignorarlas Ernest Urtasun, que ha defendido la amnistía como "uno de los grandes proyectos de la legislatura". El portavoz de Sumar cree que terminar con los "efectos penales" del Procés ha sido clave para "pasar página" en el enquistado conflicto político .

Ha destacado también la importancia de esta concesión a los que eran criminales del independentismo para "iniciar una vía de diálogo" en Cataluña. Al respecto, el político ha expresado que "ahí donde está el diálogo no cabe la unilateralidad", y ha dado a entender que desde su formación interpretan que "la amnistía abre una nueva etapa" para "poder encauzar los conflictos políticos por la vía política".

El ministro ha asegurado, además, que este camino "ya se fue iniciando poco a poco cuando se hicieron los indultos y también con la mesa de diálogo", según ha informado EuropaPress.

Ante unas intenciones de separatismo insultantemente evidentes, el ministro de Cultura Urtasun ha preferido mirar para otro lado y seguir repitiendo, una vez más y contra toda evidencia, que la "vía del diálogo" es posible frente al independentismo catalán, y que la Ley de Amnistía, lejos de constituir un avance separatista, lo está frenando.