“Espías, divorcio político, espantada a pie de altar: Pura Tierra firme”

LUNES

La guerra en Gaza se recrudece. Hamas hace un llamamiento a España y a Bélgica para liderar un movimiento europeo. Me pregunto por qué no devuelven a todos los rehenes, se rinden y pactan los espacios y la paz. Y también cómo sobrevivimos a todas estas imágenes terroríficas de cada día, que ya han anulado las de otras guerras… Sinceramente, desconozco si televisar el horror nos conciencia o nos inmuniza contra la barbarie.

Entretanto, en España, detienen a dos agentes del CNI por espías. Pero, vamos a ver ¿qué le interesa saber a EEUU? ¿Tal vez quieren esa información con Marruecos que hizo al presidente cambar de opinión, tomar una decisión a solas y sin contar con nadie o…? Se desconoce los secretos que han revelado y cuándo comenzó la fuga de información clasificada. Los han denunciado desde el propio CNI...

La directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro. Eduardo Parra Europa Press

MARTES

Se veía venir desde el principio: Podemos ha decidido divorciarse de Sumar y largarse con sus escaños al grupo mixto. "Pero ¿no dijo Irene Montero en su día que eso era transfuguismo?" pensarán ustedes, como yo. Pues en este caso, no, dice Podemos, porque “Sumar no es nada”. Toma. Bueno, pues nada. Un grupito más con el que tendrá que lidiar Sánchez… ¿Qué no? ¡Si ya empiezan a decir que se plantean votar “no” a la amnistía…! Pero es que si uno tiene que irse se va. Como el torero Juan Ortega, que tras diez años de relación, a media hora de la ceremonia con quinientos invitados sentados en la Iglesia. No se atrevió a decírselo ni en la preboda. Menuda guarrada y vaya acto de cobardía, maestro.

MIÉRCOLES

La Constitución cumple 45 años… en el peor de los climas políticos posibles o imposibles. La presidenta del Congreso, Francina Armengol hace un discurso impecable (como para jugársela tras las críticas del de la apertura de la cámara), la cantante vasca María Berasarte con los mismos 45 años que la Carta Magna, canta maravillosamente “Aquellas pequeñas cosas” y “Al alba” y lee un fragmento de la Constitución en castellano, euskera y galego. Lee también una mujer maltratada y un niño al que los asistentes regalan la mirada boba de quien no sabe tratarlos (se rumorea que una de las ministras, no diré quién, “devolvió” un niño adoptado…). Armengol reivindica que se borre de la Constitución el ofensivo término “minusválido”. Y tan importante como que desaparezca es que no se trate ni a las personas con discapacidad, ni a los niños ni a los vulnerables como si fueran tontos. No les gusta. Ahí lo dejo.

Todo eso pasa dentro del Congreso. Fuera, las declaraciones de Sánchez, Feijóo, Díaz, Belarra etc no hacen más que subrayar la fractura de un Congreso que celebra la Constitución, sin la presencia, claro, de los partidos independentistas y con la alargada sombra de la amnistía.

JUEVES

Sánchez en 'Espejo Público' diciéndole a Susanna Griso que “si el PP no hubiera dependido de los votos de VOX (…) hubiera aprobado la ley de amnistía”. Igual hasta se lo cree… Noooo, que va. No se lo cree, pero lo suelta, que es su modus operandi. También el de comparar. Compara su amnistía con los indultos de Aznar. Su negociación con Puigdemont con la de Aznar con ETA para salvar una España ensangrentada… No parece lo mismo. Bueno, al propio Sánchez no se lo parecía el 23 de julio… Dice que el bloqueo de la renovación del CGPJ es lawfare. Consulto a los jueces y me dicen que “casi toda la carrera judicial cree que de los 20 vocales, 12 deben ser elegidos por los propios jueces y los otros 8 por el Parlamento, con la base de que el poder procede del pueblo. Así era hasta que se cambió la ley. De esta manera esos 12 vocales no deberían nada a ningún político. Pero, como se ha visto, se ha pervertido. El CGPJ no se renueva porque cada partido quiere su cuota. Y no haya lawfare; la cuestión en que determinados asuntos políticos se judicializan. Y si efectivamente hay delito, el juez provee en consecuencia y si no lo hay se archiva”.

Pedro Sánchez entrevistado por Susana Griso en Espacio Público Captura de pantalla ATRESMEDIA

En la entrevista, tras varios asuntos delicados hablan del nuevo libro del presidente titulado “Tierra firme”. Como la nuestra, vaya.

VIERNES

Viernes de acueducto, con las calles de las grandes ciudades repletas de gente, Nadia Calviño fuera del Gobierno al convertirse en la nueva presidenta del Banco Europeo de Inversiones (¿con quién se va a pelear ahora Yolanda?) y dos espías estadounidenses expulsados de España tras la presunta filtración de documentos del CNI. ¡Qué historia! (Continuará) Además, la tristeza del adiós inesperado a la gran Itziar Castro. D.E.P.