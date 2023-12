Itziar Castro, la mejor amiga que nadie podría soñar: así la recuerdan sus íntimos

La muerte de Itziar Castro ha supuesto un mazazo difícil de digerir para la cultura española, pero especialmente para sus seres queridos, familiares y amigos, que lloran su pérdida sin consuelo. La actriz catalana tenía 46 años cuando este viernes 8 de diciembre perdió la vida a consecuencia de un paro cardiaco mientras nadaba en una piscina. Fue el director Frankie de Leonardis quien dio a conocer la noticia a través de las redes sociales, donde además destacó que “no solo fue una actriz y artista talentosa, sino una incansable luchadora por sus ideales y creencias. Enfrentó cada desafío con determinación y un coraje que inspiraron a muchos”. Y es que ella se presentaba al mundo con orgullo como “gorda, feminista y lesbiana”, sin importarle ser diana de críticas e insultos. No le importaban los ataques, siempre respondía dando ejemplo de una fortaleza que sus amigos siempre han admirado.

Entre ellos está Samanta Villar, que recuerda cómo “Itziar tuvo que lidiar toda su vida con el odio, con la gordofobia y esto la hizo tremendamente dura. Era muy fuerte, porque tuvo que hacer coraza”. Así lo narra la periodista en conversación con ‘LOC’, pues es conocedora de los durísimos insultos a los que hacía frente a diario a través de las redes sociales, aunque ya convivía con ellos desde pequeña, siendo víctima de bullying. “A pesar de todo esto floreció. Era una persona súper activa, muy comprometida con sus valores, que asumía riesgos con su significación política. Lo hacía por convencimiento y por un sentido de la justicia social que lo tenía muy enraizado. Era una excelente persona, que despertaba admiración, porque se jugaba hasta su propio dinero”.

Su fortaleza sirvió de ejemplo al colectivo LGTBIQ+, además de hacerla inmensamente atractiva para quienes la conocían de cerca, pues tenía un magnetismo sinigual. Itziar Castro sabía corresponder con creces y demostraba su amistad con gestos que la hacían especial a ojos de todos aquellos que tuvieron la suerte de poder llamarla amiga. Así lo reconoce el productor de cine Carlo D’Ursi para ‘La otra crónica’ de ‘El Mundo’: “Su abrazo es difícil de olvidar (…) Estaba presente allá donde todos la necesitáramos. La he visto coger dos aves en un día para ir y volver de Barcelona para poder estar allá donde sus amigos la necesitaban. Con Itziar he ido a ver cascadas, he recorrido kilómetros en coches, he aprendido a hacer paella. Era pura vida (…) Siempre ha tenido muy presente a su familia. Su madre y su padre siempre aparecían en alguna conversación. Su infancia en el pueblo, sus recuerdos. Su sobrina acaparaba su corazón”, recuerda horas después de conocer su fatal desenlace.

No es el único en shock que recuerda cómo el destino le unió a Itziar Castro y su vida cambió a mejor. También Karmele Marchante: “La conocí haciéndole una entrevista. Luego estábamos en un grupo de mujeres que se llama Lobbas, allí nos hicimos muy buenas colegas. Estuvimos juntas por última vez en una exposición del Thyssen e íbamos a vernos este domingo”, confiesa al citado medio. También Lara Franco tiene preciosas palabras para ella: “Era una persona con una energía increíble, que no decía nunca a nada que no”, especialmente cuando le pedían ayuda: “Al último Fulanita Fest no pudo venir porque estaba ingresada en el hospital por su problema del corazón. Estaba malita y aun así nos estuvo llamando desde el hospital, animándonos. Te envolvía con su energía (…) En todo lo que tuviera que ver con la mujer lesbiana y feminista estaba. Además, no lo hacía por dinero, lo hacía de corazón”.