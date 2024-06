La Intxaurrondo ama a Pedro

​Después de mucho tiempo de vuelos de reconocimiento, la Escuadrilla de Drones de la Moncloa ha logrado localizar, por fin, la sede social de la máquina del fango en la comunidad de Madrid. Lo dijo en TVE el Apolo de la Moncloa más o menos con el énfasis que el locutor Fernando Fernández de Córdoba empleó para anunciar el 1 de abril de 1939 en Radio Nacional: «En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares…». Cambien rojo por azul y ya está. Lo dijo ante Silvia Intxaurrondo y la magnánima periodista no tuvo en esta ocasión la curiosidad de preguntar, por ejemplo, si la máquina del fango la pilotaba MAR o la mismísima Ayuso, suponiendo que Isabel posea el carné de conducir máquinas de ese tipo: debe de pasar, imagino, un examen especial de Conducción de Maquinaria Pesada de Movimientos de Lodos. Tampoco preguntó la admirable Intxaurrondo qué armas pensaba emplear la Moncloa para la destrucción de la máquina del fango una vez localizada por los drones monclovitas. ¿«El Hispano», el bazooka español preferido por los soldados ucranianos? ¿El tanque Leopard 2A4? ¿El misil de crucero «Taurus»? Quizá dio por sentado que era secreto militar. La Plataforma TVE Libre ha publicado una nota en las redes: «Ejercicio de sumisión y manipulación de Silvia Intxaurrondo en la entrevista de alfombra roja a Pedro Sánchez. No le ha replicado como en la entrevista a Feijóo». Hombre, no iba a ponerle alfombra azul. Además, la Plataforma no entiende o ignora que Silvia ama a Pedro. Qué le vamos a hacer. Hay que respetar los sentimientos. Hasta la Bego estará de acuerdo, siempre que el amor no exceda lo platónico, claro.

Qué bonito que en medio de tanto fango florezca la rosa roja de la pasión.