Joe Biden habla con claridad de su cáncer metastásico

El expresidente estadounidense Joe Biden ha hablado por primera de su enfermedad desde que se hizo público su diagnóstico de cáncer de próstata."Vamos a poder superar esto", declaró el viernes optimista. Añadió que ha comenzado ya el tratamiento y se pondrá en manos de "uno de los principales cirujanos del mundo".

"El pronóstico es bueno. Estamos trabajando en todo. Está avanzando y me siento bien. Todos están muy optimistas", comentó a la prensa tras intervenir en un evento del Día de los Caídos en su estado natal, Delaware.

"Mis huesos están fuertes"

"Todo es cuestión de tomar una pastilla, una pastilla específica durante las próximas seis semanas y luego otra. La expectativa es que podremos superar esto. No hay… no está en ningún órgano, mis huesos están fuertes, no ha penetrado". Según el comunicado de la oficina de Biden, el expresidente, de 82 años, "presenta la forma más agresiva de la enfermedad". No obstante, "permite un manejo eficaz", gracias a la terapia hormonal.

EEUU.- El expresidente Joe Biden reaparece tras anunciar su diagnóstico de cáncer de próstata: "Me siento bien" Europa Press

El cirujano que le tratará recibió el mismo diagnóstico hace 32 años, y se encuentra "vivo y bien", según añadió Biden. El hecho de que se trate de un cáncer metastásico, extendido a los huesos, requiere un fue necesario un enfoque terapéutico sistémico. Es decir, en lugar de terapias locales, que se dirigen a una zona específica del cuerpo, se le administran fármacos que viajan por el torrente sanguíneo que afectan a todas las células del cuerpo.

El tratamiento estándar suele consistir en bloquear la producción de testosterona mediante una inyección para reducir rápidamente los niveles de testosterona, seguida de medicamentos orales que suprimen aún más la producción de hormonas masculinas.

¿Ocultó su estado?

El diagnóstico de cáncer de Biden coincidió con los rumores acerca de su delicada salud mental y física y las acusaciones que se han ido publicando sobre cómo su equipo encubrió su deterioro cognitivo durante la última etapa como presidente y su campaña electoral. Sin duda, el más crítico ha sido "Original Sin", el libro de los periodistas Jake Tapper y Alex Thompson que denuncia un encubrimiento por parte de la Casa Blanca del deterioro de la salud y las capacidades cognitivas del expresidente.

Basado en entrevistas con más de 200 asesores, personas con información privilegiada y miembros del Congreso, contiene relatos de cómo perdió el hilo de sus pensamientos, tuvo dificultades para recordar nombres, pronunció discursos incoherentes y no reconoció a celebridades como George Clooney.

Joe Biden y su esposa Jill aterrizan esta noche en Newquay (Reino Unido) Phil Noble Agencia AP

El mismo viernes Biden insistió en que se encuentra fuerte y se permitió bromear asegurando que estaba en condiciones de dar una paliza a sus adversarios políticos. "Pueden ver que soy mentalmente incompetente y no puedo caminar", dijo con sorna.

Orgulloso de su legado

Está dispuesto también a defender su legado frente a las nuevas políticas de Trump. "Están sucediendo muchas cosas. Creo que estamos en un momento realmente difícil, no solo en la historia de Estados Unidos, sino también en la historia mundial. Creo que estamos en uno de esos puntos de inflexión donde las decisiones que tomemos en los próximos 20 años determinarán cómo serán las cosas en los próximos 20 años. Llevo mucho tiempo hablando de ello y me siento muy orgulloso. Comparto mi trayectoria como presidente con la de cualquier otro presidente".

El evento coincidió con el décimo aniversario de la pérdida de su hijo Beau Biden, veterano que falleció a causa de un cáncer cerebra. Admitió que era un día difícil, pero poder participar en el evento aliviaba su pena. Acompañado por el hijo de Beau, Robert "Hunter" Biden II, afirmó que el legado de su hijo, "como el de todos nuestros héroes caídos", se mantiene vivo.

Beau Biden PÁGINA WEB DE JOE BIDEN PÁGINA WEB DE JOE BIDEN

El expresidente agradeció, por último, las muestras de cariño que está recibiendo desde su diagnóstico. "El cáncer nos afecta a todos… Jill y yo hemos aprendido que somos más fuertes en el dolor", concluyó.