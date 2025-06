El primer éxito empresarial de Meghan Markle tras su fiasco en Netflix: "¡Le hemos dedicado mucho cariño a esto!"

Tras varios meses de altibajos, Meghan Markle ha dado con la nueva joya de la corona de sus actividades empresariales. As Ever, la marca de alimentación creada por la duquesa de Sussex en 2024 ha presumido de vender en menos de una hora la primera tanda de su nueva línea de galletas y mermeladas. Aunque no haya especificado la cantidad del lote inicial, Markle lo ha celebrado en redes sociales.

En el episodio más reciente de su pódcast 'Confessions of a Female Founder', la esposa del príncipe Harry comentaba haber hecho una pequeña 'pausa' en su negocio tras haber confirmado la liquidación completa de los productos y la posterior estabilidad de la marca. "¡Le hemos dedicado mucho cariño a esto... y estoy deseando compartirlo con ustedes este viernes 20 de junio!", escribía en la cuenta de As Ever de Instagram.

Una pequeña alegría tras el fiasco en Netflix

Hace unos meses, la duquesa de Sussex sorprendía a sus seguidores con la llegada de 'With Love, Megan', una serie de ocho episodios basada en la organización de comidas y reuniones sociales con amigos. Según Samsa TV, la producción llegó a 526.000 hogares en seis días. Podría ser impresionante, si no fuera porque 'Harry & Meghan' alcanzó los 2,1 millones en solo cuatro días.

A pesar de este descenso en comparación, el programa parece que cumplió con su misión principal: crear valor en torno a la línea de productos de Markle. La duquesa de Sussex confesó que As Ever tuvo "muchísimas idas y venidas", y que estaba aprendiendo de los errores "en tiempo real".

Durante su pódcast, añadió sentirse agradecida con "todos los que me dieron la oportunidad de cometer errores y resolverlos, y también de ser indulgente conmigo misma. Es una curva de aprendizaje". La duquesa de Sussex continúa inmersa en sus proyectos profesionales después que los internautas hayan criticado a la nuera de Carlos III por exponer frecuentemente a sus hijos en redes sociales.