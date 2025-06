Meghan Markle publica los vídeos más íntimos del príncipe Harry con sus hijos para celebrar el Día del Padre

El Día del Padre se celebró en el Reino Unido este pasado domingo 15 de junio, y fueron muchos los rostros conocidos que aprovecharon la ocasión para compartir felicitaciones públicas y mensajes emotivos en torno a esta jornada tan especial. Desde las redes sociales oficiales de la Corona británica, por ejemplo, se publicaron imágenes entrañables del príncipe Guillermo con sus hijos, los príncipes George, Charlotte y Louis. “Feliz día del padre, papá (antes y después) ¡Te queremos!”, escribieron junto a unas fotografías especialmente significativas.

Los duques de Sussex también se sumaron a las celebraciones a través de la cuenta oficial de Instagram de Meghan Markle, que, pese al Megxit, continúa utilizando su título en redes sociales. “El mejor. Feliz Día del Padre a nuestro chico favorito”, escribió la exactriz junto a una serie de imágenes inéditas que muestran el lado más íntimo y personal del hijo del rey Carlos III en su faceta como padre.

Los emotivos vídeos del príncipe Harry con sus hijos

Markle compartió una combinación de fotografías y vídeos en los que su marido aparece acariciando a sus hijos cuando eran bebés, sujetándolos en brazos o jugando con ellos en la playa. Imágenes nunca antes vistas que lo alejan del estereotipo de príncipe y lo acercan a la imagen cotidiana de cualquier padre en el mundo.

Llama la atención, sin embargo, que ni él ni su hermano Guillermo enviaron una felicitación pública a supadre. En contraste, los reyes Carlos III y Camilla sí dedicaron un mensaje a sus respectivos padres, el fallecido duque de Edimburgo y el oficial Bruce Middleton Hope Shand.

No parece probable que el príncipe Harry haya enviado un mensaje en privado a su padre, considerando que su relación actual no pasa por su mejor momento, tal y como él mismo reconoció en una polémica entrevista con la BBC. “Ha habido muchos desacuerdos entre algunos miembros de mi familia y yo, pero los he perdonado. Me encantaría reconciliarme con mi familia. No tiene sentido seguir peleando, la vida es preciosa”, señaló emocionado.

Unas palabras que, aunque revestidas de tono conciliador, no hicieron sino enfadar aún más a la familia, que, como toda monarquía, siempre ha defendido la idea de resolver los conflictos en privado y no en una entrevista en la principal cadena del país.

Fuentes cercanas a los Windsor señalaron en su momento que dicha entrevista solo sirvió para aumentar la desconfianza del núcleo duro de la Corona hacia el príncipe Harry, con quien consideran imposible mantener una conversación privada que no termine filtrada a la prensa.