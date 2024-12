Nos encanta la estampa blanca con la que la nieve lo impregna todo pero a nuestra piel no le entusiasma como a nosotros. De hecho, si no la proteges antes, durante y después de la bajada brusca de temperaturas, notarás las consecuencias. Pero no debes preocuparte porque tenemos las respuestas para conseguir esa piel con efecto Blancanieves que tanto rejuvenece pero sin sufrir los estragos del crudo invierno.

En palabras del doctor Andrew Birnie, un prestigiosísimo médico inglés especializado en cáncer de piel y creador de ALTRUIST la marca más viral, "el invierno es la época del año donde nuestra piel necesita más hidratación y protección medioambiental, ya que el el frío causa vasoconstricción en los capilares de la piel, lo que causa que no lleguen suficiente oxígeno ni nutrientes a las células de la epidermis, dejando la piel con un aspecto apagado".

"Además, -añade Birnie- también se retrasa el ciclo de la renovación celular y se acumulan las células muertas, causando una sensación de tirantez y falta de confort debido a que esta capa de células muertas impide que la secreción sebácea natural de la piel llegue a la superficie para lubricar y nutrir la epidermis, dejando la piel seca y sensible".

-¿A qué debemos prestar especial atención?

Necesitamos estimular la producción de proteínas dérmicas y, por supuesto, un extra de hidratación y protección. ¿El motivo?No nos llegan bien los nutrientes, los capilares están muy cerrados y la circulación sanguínea y linfática no es la mejor. La deshidratación acentúa las patas de gallo, y las bolsas y las ojeras se incrementan por la mala circulación sanguínea. Su piel es 4 veces más fina que la del resto de la cara y la constante exposición al viento, frío y humedad no ayudan.

-¿Hay alguna diferencia entre los rayos del sol en invierno y en verano?

Por supuesto que sí. El sol es más fuerte en verano que en invierno, además está más alto en el cielo a lo largo del día, por lo que la cantidad de UV que incide sobre la Tierra es mayor (cuando el sol está por encima de la cabeza atraviesa menos atmósfera, que filtra los UV, en comparación con cuando entra inclinado).

-¿Necesita la piel los mismos cuidados?

En verano te quemarás más rápido y sufrirás más daños en la piel, por lo que es más importante tener cuidado. Además, las horas de mayor radiación UV son más largas en verano. Pero, si vives en España, especialmente en el sur, seguirá habiendo muchos rayos UV en invierno, por lo que tiene sentido que te pongas protección solar en la cara todos los días que salgas de casa.

-En el caso del esquí, ¿necesitamos protección extra?

Los rayos UV son más intensos en la montaña, ya que se está más cerca de ella y además el aire es más puro. Además, el reflejo de la nieve aumenta la cantidad de UV, por lo que sí es necesario asegurarse de utilizar un SPF50 en toda la piel expuesta.

-¿Necesitan los niños algún tratamiento especial?

Creo que todo el mundo debería cuidar bien su piel. Lo más importante es asegurarse de que no se queman, ya que esto aumenta el riesgo de melanoma.

-¿Debemos usar protección solar en un día lluvioso o nublado?

En un día gris y lluvioso de invierno en Inglaterra, probablemente no. Pero si estamos en pleno verano y es mediodía, estaremos recibiendo muchos rayos UV, incluso si está nublado... aún así podemos quemarnos y los rayos UV acumulados también se sumarán.

-Si tuviéramos que invertir en un único producto este invierno, ¿cuál debería ser?

Si solo puedes invertir en un producto quizás el nuevo fluido hidratante spf50 de Altruist sea lo ideal, el sol suele seguir brillando en España durante todo el otoño y los UVA seguirán siendo relativamente altos por lo que será una buena elección, pero como decía en la pregunta anterior, tener una crema hidratante, como la crema de urea al 10% será genial para usar después de la ducha por la noche o por las mañanas si no vas a salir al sol.

-¿Poner varios productos de SPF va aumentando la cantidad de protección?

Lo que tenemos que pensar es que el spf es el máximo que tendrá si te aplicas la cantidad correcta, tienes que aplicarte tranquilamente mucho para conseguir un nivel spf de 30 o si te pones la cantidad suficiente de spf 50, si te pones cualquier otro producto de maquillaje con spf el aumento será mínimo, sin embargo si no te pones la cantidad suficiente de crema spf y te pones otro producto con spf, te añadirá algo de spf hasta cierto punto pero nunca más allá del spf50 todo junto.

La mejor apuesta es poner la cantidad suficiente de spfcon un solo producto, pero si vas a ponerlo en capas, podría sumar hasta un punto.

-¿Cómo hay que cuidarla? ¿Pasos a seguir?

Pero si no te has protegido del sol adecuadamente y te has quemado la cara, esa es una indicación de daño en el ADN de la piel por la exposición a los rayos ultravioletas del sol. A estas alturas no hay nada que puedas hacer para revertir este daño de la piel, pero usar una buena crema hidratante ayudará a calmar la piel, y más si la crema está fría de la nevera para que también haga un efecto refrescante para dejar la piel más cómoda.

También usar una protección solar o la crema solar con antioxidantes y vitamina D entre sus ingredientes puede ayudar a reparar un poco la piel del daño y reducir el efecto de los radicales libres del sol. Aunque no ayudará a reparar el daño del ADN provocado por esta quemadura.

Protector solar de Altruist con ácido hialurónico Altruist

-¿Qué diferencia hay entre los filtros físicos y químicos?

Realmente una protección solar tiene que proteger contra todo el espectro de rayos ultravioleta (los A y los B) y por tanto lo mejor es una protección contra todo esto y obtener una mezcla que compagine lo físico y lo químico para que no tengas demasiado de una cosa que incrementaría el riesgo potencial de alergias. Por tanto, para una mejor calidad de protección contra rayos UV es que aquella que mezcle los dos filtros, el químico y el físico. La protección solar cosméticamente más aceptable pero que a su vez tiene la mejor calidad de protección contra rayos solares es aquella que sepa mezclar ambos filtros como es el caso de las cremas Altruist, las cuales están diseñadas a medida para compaginar ambas protecciones.

Una cosa importante a tener en cuenta en los sprays es que no pueden contener filtros físicos porque bloquearía la boquilla de salida el producto y por ende solo tienen componentes químicos.

Sin embargo, mucha gente piensa que la protección con filtros físicos es mejor pero raramente se puede encontrar la misma calidad de protección en productos con filtros físicos ya que precisamente con la combinación de estos filtros con los químicos lo que hace que una crema sea óptima .

Por eso para facilitar una máxima protección en el caso de Altruist se mezclan ambos componentes.