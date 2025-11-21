Quién es Fátima Bosch: todo sobre la mexicana elegida Miss Universo 2025

Desde hace varias horas, Miss Universo tiene nuevo nombre y apellidos: Fátima Bosch Fernández. Tras competir contra otras 119 mujeres en el Impact Hall de Pak Kret (Tailandia), la candidata de México ha terminado consiguiendo la tan ansiada corona que la acredita como nueva reina de belleza internacional.

Gracias a la victoria de Bosch, México ha entrado en los cinco países más exitosos de Miss Universo en cuanto a triunfos se refiere. Y es que a la de Teapa le preceden otras tres máximas universales mexicanas: Lupita Jones (1991), Ximena Navarrete (2010) y Andrea Meza (2020).

Desde viajes a la otra punta del planeta hasta reuniones con dignatarios y personalidades de renombre, Fátima Bosch tiene por delante un año donde la inteligencia emocional y el saber hacer irán siempre de la mano. Para conocerla un poco y descubrir su vida antes de este impresionante giro de 180 grados, te traemos en este artículo todo lo que tienes que saber sobre nuestra Miss Universo 2025.

Una infancia difícil

A pesar de haber mostrado templanza durante la gala, lo cierto es que la mexicana, de 25 años de edad, ha tenido que lidiar con batallas tan personales como lo son la dislexia y el TDAH. A pesar de haber sufrido bullying en el colegio, Bosch salió más fuerte que nunca de aquella experiencia, y no dudó en esforzarse por poder estudiar su carrera soñada: Diseño de Moda.

Tras haber completado con éxito su formación en ciudades internacionales de la talla de Londres y Milán, la candidata ha seguido centrada en el modelaje. Tras haber rechazado durante varios años la oportunidad de participar en el certamen nacional de México, la tabasqueña se atrevió a intentarlo. La decisión de esperar, cómo no, fue la más acertada.

Protagonista indiscutible durante la concentración

Nada más llegar a Tailandia para los primeros eventos de Miss Universo, Fátima Bosch ya demostró ser una de las candidatas más preparadas del certamen. Su compañera de habitación no era otra que Miss Universo España, Andrea Valero, por lo que las candidatas no tardaron nada en hacer piña y forjar una hermosa amistad.

El pasado 4 de noviembre, durante el seminario de motivación del certamen, la mexicana protagonizó un enfrentamiento contra uno de los productores del concurso, el tailandés Nawat Itsaragrisil. El careo, que se hizo viral en redes sociales, mostró al empresario mandando callar a la diseñadora en repetidas ocasiones, además de llamar a seguridad para que se la llevaran de la sala.

"Como mujeres, necesitamos respeto y dignidad. Yo represento a un país y no es mi culpa que tengas un problema con mi organización", confesó Fátima Bosch sin reparos. La fuerza y carácter que sacó en aquella situación resultó servirle de amuleto de la suerte, ya que a las pocas semanas se terminaría convirtiendo en quien es en este mismo instante: Miss Universo 2025.