Dulceida y Alba Paul serán madres por segunda vez

Dulceida llevaba muchos años atesorando el sueño de convertirse en madre. Se le dificultaba porque nunca llegaba el momento, hasta que por fin se obró el milagro y tuvo a su hija en brazos. Llegó al mundo en octubre de 2024, por lo que ya ha cumplido su primer año de vida. La influencer y su mujer, Alba Paul, han considerado que ha llegado el momento de ampliar la familia y anuncian la llegada de un segundo bebé. El matrimonio está rebosante de amor y han entendido que hay hueco para uno más en su clan, poniendo fecha para su concepción.

La pareja parece estar encantada con su vida en familia, que han decidido ahora ponerse manos a la obra para traer nueva vida al mundo. Y eso que las negociaciones han sido difíciles. Alba Paul es quien retrasó la llegada de la pequeña Aria, pues tenía sus dudas sobre la idea de convertirse en madre. Aun así, tras meditarlo su debido tiempo, al final se lanzó a la aventura, aceptando el reto propuesto por su chica. Ahora que ya ha podido coger experiencia en la materia se atreve con el segundo.

Dulceida y Alba Paul, a por el segundo bebé

Ha sido Aida quien se ha encargado de anunciar la buena nueva en un acto celebrado en Madrid. Una idea que venía un tiempo rumiando en secreto, en negociaciones arduas con su mujer, hasta que por fin ha llegado el momento de gritarlo a los cuatro vientos: van a ser mamás de nuevo. Al menos esa es la idea, pues aún no se ha producido el milagro de la vida. Y es que aún no hay positivo en el test de embarazo, pero sí la firme determinación de que van a por él.

Una vez más, ha sido Dulceida quien ha animado a Alba a dar el decisivo paso de darle un hermanito a Aria. Ella tenía claro que quería un compañero de juegos para su hija lo antes posible, pero su mujer no lo tenía tan claro. Después de largas charlas poniendo pros y contras sobre la mesa, han acordado iniciar los trámites para el proceso, presumiblemente a través de método ROPA, como así fue en el primero. Se trata de un método que involucra en la maternidad a dos mujeres, dado que una aporta el óvulo y la otra afronta el embarazo.

“Ya tenemos fecha y todo, no os la voy a decir, pero la negociación está bien”, reconocía la influencer. Le ha costado lo suyo llegar hasta aquí y ahora que parece que todo le es favorable, le toca esperar un poco más. El método al que se va a someter Dulceida para quedarse embarazada por segunda vez conlleva un papeleo. Una tediosa burocracia que le obliga a tener que esperar a volver a sentir cómo la vida crece en su vientre, algo que se toma con resignación: “Yo me espero y ya está, pero más de eso no me voy a esperar, eso ya lo sabe. Hay fecha tope”, sentenciaba en el último evento al que ha acudido en Madrid.