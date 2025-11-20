Mar Flores no se calla: su esperada reacción al despido de Alessandro Lequio

La salida fulminante de Alessandro Lequio de Telecinco ha reconfigurado el tablero mediático en cuestión de horas. El detonante fue la entrevista de Antonia Dell’Atte, cuyas acusaciones de maltrato reabrieron un capítulo que la cadena parecía empeñada en dejar atrás. La decisión revela la necesidad de blindarse frente a la presión social que generan estos testimonios en un momento en que los datos de audiencia no acompañan.

Aunque de momento la, a veces, impertinente voz de Lequio se mantiene apagada, otras tantas sí se han alzado para celebrar lo que consideran una victoria. Desde Carlota Corredera hasta Isabel Rábago, pasando por la propia Dell'Atte, que se ha mostrado emocionada por el despido de su ex y padre de su hijo Clemente.

"Después de 38 años, gracias por el apoyo. Yo, como todas las mujeres libres e independientes, nunca sumisas. La verdad siempre llega a quien la busca y triunfa aunque tarde. El viento está cambiando. Gracias por tomar esta decisión".

No ha sido la única expareja de Lequio en celebrar públicamente que el italiano se haya quedado sin trabajo en televisión. Mar Flores, que en sus recientes memorias, "Mar en calma", también vertió sapos y culebras contra el conde, alimentando esa idea generalizada de que en su día no se portó bien con algunas mujeres, tampoco se ha quedado callada ante lo que ella considera una buena noticia.

La exmodelo ha comentado con aplausos la publicación en redes sociales sobre el despido de Lequio. Un mensaje breve y sutil, pero tan parco en palabras como significativo. Para Mar, esta también es su victoria, una forma de hacer justicia que, aunque tarde, ha llegado.

Destaca también el comentario de la actriz Hiba Abouk, quien ha reaccionado a la noticia de la misma forma: aplaudiendo. Responde así a todos los ataques que Lequio le dirigió tras su divorcio de Achraf Hakimi, acusado de un delito de violación en Francia, llamándola “sórdida” e instándola a “ponerse a trabajar”. Quien ríe último ríe mejor, dirá ella.

El duro testimonio de Antonia

En su entrevista con El País, Dell'Atte no escatimó detalles a la hora de relatar el calvario que asegura haber vivido junto a Lequio. "La primera patada que me dio Lequio, estando embarazada, fue a la vuelta de la luna de miel", recordaba.

Un testimonio que, a pesar de la corriente que tenía en contra y la época en la que le tocó vivir, nunca dejó de gritar. Antonia ha repetido siempre que ha tenido oportunidad su historia, evitando así que se olvide y que la sociedad mire hacia otro lado.