Ni Brasil ni Filipinas: estos son los países que más veces han ganado Miss Universo

En menos de 48 horas, una de las 120 candidatas al título de Miss Universo 2025 se llevará una corona ansiada por miles de mujeres desde 1952. El título, actualmente en manos de la danesa Victoria Kjaer Theilvig, irá a parar a aquella representante que sepa dominar la pasarela, demuestre plena confianza en sí misma y tenga ese don de inspirar a los demás mediante sus palabras.

Theilvig, de tan solo 22 años, hizo historia al convertirse en la primera mujer de Dinamarca en ganar el título de Miss Universo. Con ella, el número de naciones que en un momento u otro han tenido una Miss Universo aumentó a 35. Con la recta final del certamen aproximándose, hemos querido hacer recuento y averiguar qué países son los que más veces han conquistado el escenario universal.

Una sola corona

Si analizamos las estadísticas generales del concurso, resulta sorprendente descubrir que 19 de esos 35 países que alguna vez han poseído el título de Miss Universo solo lo han hecho una vez. Perú es la nación que más tiempo lleva esperando la segunda corona, 68 años después de que Gladys Zender fuese la primera mujer latina en conseguir el triunfo.

Mpule Kwelagobe ganó Miss Universo en 1999, justo el año en el que Botsuana debutaba en el concurso Getty

A lo largo de los años, otros países que solo han saboreado la gloria del primer premio una única vez son España, Chile, Namibia o Nueva Zelanda. En 1999, Botsuana haría historia al ganar en el año de su debut, gracias a Mpule Kwelagobe.

En años recientes, parecía imposible ver a un país ganar por primera vez el certamen, ya que la última vez que se dio esta situación fue en 2011, tras la coronación de Miss Angola, Leila Lopes. Sin embargo, tanto en 2023 como en 2024 pudimos volver a presenciar un momento histórico, gracias a los triunfos de Sheynnis Palacios de Nicaragua y, cómo no, Victoria Theilvig de Dinamarca.

Países con más de un reinado

De los 16 países restantes, 9 han conseguido ganar solo en dos años, y algunos de ellos tuvieron que atravesar una verdadera 'sequía' hasta lograrlo. Colombia, por ejemplo, tuvo que esperar 56 años para que Paulina Vega consiguiera la segunda corona universal para su país. Otro ejemplo parecido fue el de Francia, con Iris Mittenaere logrando la segunda victoria gala 63 años después de la primera.

Zozibini Tunzi ganó Miss Universo 2019 en representación de Sudáfrica Elijah Nouvelage / Reuters

Un curioso caso se daría entre 2019 y 2021, ya que tres países de inicialmente dos victorias terminarían haciéndose con la tercera corona de forma consecutiva. La sudafricana Zozibini Tunzi, la mexicana Andrea Meza y la india Harnaaz Sandhu entraron en el hall de la fama de Miss Universo al ser las reinas con el reinado más largo, más corto y el primero de una mujer nacida en el siglo XXI, respectivamente. Rozando el top 3 de países se encuentra Filipinas, con cuatro coronas, dos de ellas obtenidas en la última década.

Un podio intacto desde hace dos décadas

La medalla de bronce, con cinco coronas, va para Puerto Rico. Su primer triunfo se dio en el año 1970, gracias a Marisol Malaret, y le siguieron otras cuatro coronas en 1985 (Deborah Carthy-Deu), 1993 (Dayanara Torres), 2001 (Denise Quiñones) y 2006 (Zuleyka Rivera). Casi veinte años después, la isla del encanto sigue esperando un sexto triunfo que está tardando en llegar.

Las venezolanas Dayana Mendoza y Stefanía Fernández hicieron historia al ser las primeras ganadoras consecutivas de un mismo país en Miss Universo Miss Venezuela

Si pensamos en potencias de Miss Universo, resulta imposible no pensar en Venezuela. Con siete ganadoras, el país se convierte en la actual subcampeona. Su última victoria data de 2013, año en el que Gabriela Isler se impuso a la española Patricia Yurena. Venezuela posee también el récord del único 'back-to-back' de Miss Universo, al conseguir dos coronas de forma consecutiva: en 2008 con Dayana Mendoza y en 2009 con Stefanía Fernández.

Y aunque pudiera ser un secreto a voces, así es: Estados Unidos es el país más exitoso de la historia de Miss Universo. Han clasificado en 68 ediciones, han entrado al top 5 hasta en 37 ocasiones y han ganado nueve coronas. El primer triunfo estadounidense llegaría en 1954 con Miriam Stevenson, mientras que la victoria más reciente tendría lugar en 2022, gracias a R'Bonney Gabriel.