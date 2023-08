¿Y si redujeras 5 centímetros de cintura mientras disfrutas de un masaje?

Parece que al llegar agosto si no has estado haciendo esfuerzos durante los meses anteriores, no llegas al momento “operación traje de baño”.

¿Tienes algún centímetro de circunferencia del muslo que perder? ¿No te cierran tus vaqueros favoritos? ¿Te da apuro ponerte vestidos sin mangas? ¿Alguna vez has pensado en el masaje reductor?

De hecho, el masaje adelgazante o anticelulítico tiene como objetivo romper las células grasas superfluas y erradicarlas. Al contrario de los masajes tradicionales relajantes, éste no es agradable y sobre todo no está hecho para relajarse, pero sí es efectivo. De hecho, el objetivo del masaje adelgazante es romper la grasa y esto se realiza mediante el método de palpar-rodar que consiste en tomar un pliegue de piel y "amasarlo". Es por ello por lo que el masaje puede resultar a veces desagradable, incluso doloroso, al menos las primeras veces, o también dependiendo del umbral del dolor de cada persona. Pero la verdad es que cuando empiezas a ver los resultados, se te olvida el “sufrimiento”. Os muestro los que he probado y de verdad funcionan.

Colombian Magic por Sain clinics

Es un masaje realizado con técnicas únicas y especiales de Sain Clinics que nos ayuda a destruir y combatir la celulitis localizada de la zona que desees tratar (abdomen, cintura, espalda, piernas y brazos) con el fin de estilizar tu figura.

Se caracteriza por ser un masaje profundo modelador en el cual se utilizan nudillos, muñecas y antebrazos. Si buscas reducir grasa localizada, un vientre más plano y una cintura más definida, Colombian Magic es lo que necesitas. En una sola sesión perdí dos centímetros y medio de abdomen.

¿Dónde? www.sainclinics.com

@sainclinics

Maderoterapia Detox por Ecotelier

Nueva terapia reductora para procedimientos corporales y faciales. Consiste en utilizar elementos de madera, combinados con aceites esenciales naturales con propiedades reductoras, con los que se logran efectos reductores, anticelulíticos, moldeadores, tonificantes, relajantes y levantamiento de glúteos desde la primera sesión.

¿Dónde? @ecoterielnatural

www.ecotelier.es

Royal Touch by Fernanda Silva

El masaje brasileño del que todo el mundo habla se basa en 60 minutos en los que se trabaja cada parte del cuerpo (del cuello hasta los pies) aplicando maniobras de bombeo con el fin de activar los linfonodos, eliminar los deshechos producidos por el cuerpo y mejorar el funcionamiento del organismo, a su vez se aplican maniobras remodelantes para afinar la figura y devolverle el estado natural al cuerpo. Además, aporta múltiples beneficios: reduce la inflamación, ayuda a eliminar toxinas, potencia el funcionamiento del organismo, mejora el sistema inmune, mejora el aspecto de la piel (acné, celulitis, flacidez) y modela la silueta.

Centro de Royal Touch by Fernanda Silva Royal Touch by Fernanda Silva

¿Donde? @royalyouch_official

www.royaltouchbyfernanda.com

Madrid/ Barcelona /Mallorca

MÉTODO RDR by Virginia Moreno

Es un trabajo espectacular basado en RENOVAR, DRENAR Y REDUCIR con productos Vagheggi y la técnica RDR durante una hora y media.

Es una mezcla de técnicas holísticas únicamente pensada para conseguir unos resultados visibles inmediatos.

Comienzan con una técnica de Savonage, que es una práctica original marroquí que purifica la piel, dejándola preparada, seguidamente hacen un Dry Body Brushing, una exfoliación con un cepillo de cerdas naturales, que nos ayuda renovar y a drenar.

Realizan un Ritual con aceites esenciales de Vagheggi, para una acción estimuladora y detoxinante.

A partir de aquí, se realizan una serie de masajes inspirados los pilares de la medicina tradicional china, con manipulaciones de drenaje en primera instancia, seguidas por otras más energéticas, reactivadoras, y de amasamiento, con diferentes niveles de profundidad.

¿Dónde? clinicavirginiamoreno.com

@clinicaesteticavirginiamoreno

Marbella/Estepona

Masaje Coreano por Silvia Poom

La K-beauty está de moda, y es que Corea es pionera en investigación cosmética y número mundial en investigación. Silvia Moreno ha hecho de esa filosofía su razón de vida, tanto en sus propios centros, Poom (Málaga y Madrid) y sus numerosos centros oficiales por toda España.

Después de un peeling corporal químico muy suave con propiedades queratolíticas, se procede al paso de tonificar y reafirmar.

La tecnología innovadora de Corea del Sur trae lo último en tratamientos anticelulíticos y reafirmantes. Y se utilizan dos productos combinados con el masaje reductor manual que se realiza con movimientos enérgicos de abajo hacia arriba. La Power Active Cream que es una crema reductora, reafirmante y anticelulítica, que reactiva la circulación sanguínea. Se aplica en brazos, piernas y abdomen y produce un calor intenso que va remitiendo a partir de los 30 minutos. A continuación, se aplica la Boosting Cream, que además de reducir la sensación de calor, intensifica las propiedades de la Power Active.

¿Dónde? @silviamorenopoom

Madrid/ Malaga

silviamorenopoom.com