De Sarah Jessica Parker a la Reina Letizia: ¿cómo pasar del rubio ceniza al gris?

Dejarse las canas en las mujeres ya no es un tabú, incluso están de moda.

Hollywood y la alfombra roja, uno de los espejos de tendencias en el mundo de hace tiempo, ha aplaudido a las actrices que han dejado entrever sus canas en un rubio cenizo, probar con un color gris y convertirlo en tendencia rocker o sencillamente dejarse el pelo blanco.

Ejemplos como Jennifer Aniston y sus baby lights o tonos ceniza para que las canas pasen desapercibidas, Gwyneth Pathrow o Sarah Jessica Parker, también se han atrevido a enseñar sus raíces en sus melenas rubias.

Sarah Jessica Parker inspiración perfecta para invitadas más 50. Dylan Travis GTRES

O las que de hace tiempo se han pasado al gris, como Andie MacDowell, animada por sus hijos, a igual que la estupenda Jane Fonda, o Jamie Lee Curtis y su blanco plata. También actrices como Salma Hayek o Katie Holmes ( con un corte Pixie), han mostrado sus canas, (como nuestra reina Letizia) , e incluso jóvenes iconos como Miley Ciru , Lady Gaga o Kerry Osbourne han optado por elegir este color para lucir en sus escenarios.

Por fin las mujeres a igual que los hombres, siguen siendo atractivas con la edad, independientemente del color del cabello.

A mí no me apetece dejarme canas por muy de moda que estén y quiero seguir presumiendo de rubia. Pregunto al experto Dani Massip de Kemon cómo disimular las canas sin destrozarme el pelo con tintes agresivos.

¿Son los colores rubios los mejores para cubrir canas?

Las canas, al tratarse de cabellos grises/blancos se hacen menos evidentes sobre un rubio que sobre un cabello oscuro. Cubrir la cana sobre cabellos muy oscuros puede requerir un proceso de coloración más intensivo para ocultarlas por completo, pero todo dependerá de la calidad del producto aplicado y una buena técnica profesional.

¿Dos tonos de rubios diferentes que recomiende y por qué?

CANDY BLONDE ( rubio caramelo) .Este rubio es uno de los más favorecedores. Al combinar tonos cobres y dorados refleja en el rostro un efecto cálido y luminoso.

RUBIO ARENA. Sin duda es uno de los rubios más deseados. Este rubio tiene una ligera tonalidad fría que, combinada con un tono beige, consigue ese efecto de rubio natural ligeramente oscurecido por el paso del tiempo. Con este tono te ven rubia y lo más importante, se sienten rubias.

Ángela Molina en la nueva editorial de Zara. Zara

Últimamente se ha visto en la pasarela y entre famosas ...¿Es el gris tendencia?

La popularidad del cabello gris ha ido en aumento en los últimos años. Sobre pasarela o sobre mujeres que cuidan al detalle sus estilismos es un color espectacular, pero cuidado, si no eres presumida o tu cabello no está entre tus prioridades puede convertirse en tu peor enemigo. Este cabello a parte de requerir cuidados para lucir su mejor versión debe ir acompañado de una actitud de mujer empoderada.

¿Existen diferentes tonos de gris?

Sí. Existen grises cercanos al plateado, grises intensos como el color acero, grises fríos como el ceniza…

La Reina Letizia emborracha sus canas

¿Se necesita una base oscura para un color gris?

Por lo general, para lograr un cabello gris lo ideal es trabajar sobre un cabello claro o decolorado ya que para eliminar los pigmentos de naturales del cabello necesitamos un cabello que permita depositar los pigmentos grises con facilidad.

¿Me tiño de gris porqué me han salido canas?

Sí, siempre y cuando te guste ese color. Hoy en día, existen muy buenas alternativas si no quieres un cambio radical o ser “esclava” del color, cada vez son más quienes optan por coloraciones que no cubren la cana si no que la maquillan, la embellecen. Los resultados son maravillosos. Tenemos de ejemplo a la reina Letizia.

¿Cuándo dejar el tinte e invertir en cuidar y potenciar las canas?

La decisión dependerá de varios factores: el color que quiera llevar, el estilo de vida, el mantenimiento, la salud capilar…

La elección de teñir el cabello cada vez es más personal, es cierto que, antes la mujer sentía una presión social por ocultar sus canas, pero los tiempos cambian y la moda también.

Andie MacDowell luce canas Gtres

¿Qué diferencias existen entre las canas? ¿Cuidados mensuales para las canas?

Sí. Respecto al color hay canas que tiran hacia tonalidades grises y otras hacia blancos.

También hay canas que debido al grosor del cabello son mucho mas resistentes y por tanto requieren una cobertura más intensa.

Cómo cuidar las canas