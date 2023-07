Siluete: se acabó picar entre horas gracias a un sencillo labial

Hay una frase que popularizó un restaurante playero de la preciosa isla de Ibiza que me encanta, “No hay verano sin beso”. Aunque yo añadiría, “y sin picoteo”, ya sea amoroso, o de otra clase, porque, ¿quién no ha tenido un amor de verano? De esos que siempre se recuerdan con mucha nostalgia cuando se está de vuelta.

Pero si no es picoteo amoroso, en verano hay mucho picoteo social. Que si quedamos en el chiringuito y nos tomamos una cerveza; que si el vermut antes de comer; que si hoy cenamos con unos amigos; que si el helado o los helados porque hace calor; que si comemos fuera y otra vez con más amigos; que si las barbacoas; que si soy “el único o la única” que no está de vacaciones y estoy aburrid@ en la oficina y me pongo a comer una chocolatina / galletas/ panes/ patatas fritas, etc. Pues sí, que levante la mano el que no pique en verano por favor.

Según algunos psicólogos es conveniente no restringirse todos los caprichos, pero una cosa es un capricho de vez en cuando, y otra entregarse al hedonismo del picoteo, por placer (momentáneo), por aburrimiento o por lo que se denomina hambre emocional y que es muy distinta del hambre real.

“Una alimentación saludable es condición indispensable para sentirse bien física e intelectualmente”, nos dice el dr. Miguel Fernández Tapia-Ruano, director médico del área de salud de ARQUIMEA, el grupo tecnológico multisectorial que en su área de salud aplica la ciencia y la tecnología para contribuir a la prevención de enfermedades y mejorar el bienestar de las personas. El doctor refrenda la investigación y desarrollo del bálsamo labial antisnacking Siluete para ayudar a todas las personas que quieren reducir las ganas de picar entre horas por motivos de estrés, ansiedad o por hambre emocional.

“Siluete no es un inhibidor del apetito ni un sustitutivo de una alimentación variada y equilibrada. Se trata de un producto estimulante de aplicación tópica, inocuo y dosificable a voluntad para apoyar la decisión consciente de comer mejor”, comenta el doctor.

¿Y eso cómo lo consigue? Gracias a estímulos sensoriales -gusto, tacto y olfato- que impactan en la toma de decisiones. Sus ingredientes son de origen 100% natural, a partir de extractos vegetales y aceites esenciales, que ayudan a frenar las ganas de tomar snacks no saludables fuera de las cinco comidas diarias recomendadas por médicos y nutricionistas. Y os recuerda que “no es un inhibidor del apetito, es un distractor de los sentidos”.

Su fórmula ha sido patentada y avalada dermatológicamente. Los estudios llevados a cabo para poder evaluar la eficacia del producto (prueba de concepto) se realizaron en voluntarios sanos que querían disminuir su ingesta calórica. Este criterio de inclusión se adaptaba al uso que se pretende con Siluete, que es el de refuerzo de propósitos nutricionales saludables.

“El 88% de los usuarios aseguró que la aplicación de Siluete les ayudó a no picar entre horas.”

Tiene un práctico formato para llevar siempre a mano, en el bolso, o en el bolsillo, con un aplicador que estimula las terminaciones nerviosas de los labios. Porque como curiosidad contaré que los labios tienen más de un millón de terminaciones nerviosas, por lo que son una de las partes más sensibles del cuerpo. Son hasta 100 veces más sensibles que las puntas de los dedos, por eso gusta tanto besar y que nos besen. Con el aplicador de Siluete es estimula la zona de los labios y se produce una sensación de hormigueo muy agradable, que además te ayuda a refrescar la zona, gracias al mentol de sus ingredientes, y pica un poquito por la Pimienta de Sichuan. La combinación de ambas sensaciones ayuda a controlar el hambre no fisiológica. Te da la sensación de que aumentan los labios un poquito, como que se engrosan, y eso es debido a que la pimienta tiene un efecto vasodilatador. Pero lo importante no es grosor, sino que al ponértelo no quieres estar picoteando, se te olvida. Es una sensación parecida a lavarte los dientes, por lo que muchos médicos nutricionistas se lo recomiendan a sus pacientes para evitar el hambre emocional, porque al notar los dientes y la boca, frescos y limpios, disminuyen las ganas de ensuciarse y de picar.

Pero todo esto tiene una evidencia científica, al aplicar el bálsamo, esta experiencia se procesa en el córtex prefrontal, una parte del cerebro que influye en nuestra conducta. Además, la piel de los labios es una zona de gran concentración de receptores sensoriales y una zona fundamental para la alimentación.

Todos los estímulos sensoriales de Siluete influyen en nuestra capacidad de resistir impulsos, como son las ganas de consumir snacks no saludables entre horas para reforzar nuestra voluntad de mantener una alimentación más sana.

“La principal forma de controlar el hambre emocional es saber diferenciarla de la real. Sin embargo, a veces puede resultar complicado. El bálsamo Siluete, gracias a sus ingredientes 100% naturales te ayudan a combatir el hambre emocional, produciendo un efecto disuasorio y de distracción que refuerza tu capacidad de hacer frente a esa ansiedad por comer” comenta el Dr. Miguel Fernández Tapia-Ruano.

A mí me consuela llevarlo en el bolso y saber que a la vuelta de las vacaciones no voy a tener que lamentar haberme pasado y que me lo cante sin piedad la báscula. Prefiero darme a las sensaciones placenteras de picor en los labios y besar mucho y bien, ya que no lo olviden, no hay verano sin beso, y sí sin picoteo (insano) gracias a Siluete. Se vende en farmacias, parafarmacias, en su web y en Amazon.