Sonia Ferrer, contra los que la insultan en las redes sociales: "No entiendo que se pongan tan agresivos conmigo"

Su postura contra la gestación subrogada, expresada en el especial que Telecinco dedicó el pasado viernes a Ana Obregón, ha generado insultos en las redes sociales contra Sonia Ferrer, quien manifiesta en exclusiva para LA RAZÓN que “han salido muchos mensajes insultándome y diciéndome de todo, la gente se altera mucho”.

-¿Ha recibido amenazas de algún tipo?

-Afortunadamente, no, si las recibiera las denunciaría inmediatamente en la Policía.

-¿Cómo son esos insultos?

-Muy desagradables, descalificaciones de todo tipo que prefiero no recordar. Pero, lo lógico es que cada uno tenga su propia opinión sobre la gestación subrogada, a favor o en contra.

Sonia Ferrer larazon Gtres Online

-Y usted está en contra.

-Sí, y en el especial expresé mi opinión con respeto. Por eso no entiendo do que la gente se ponga tan agresiva conmigo. No creo que la situación sea grave…

-¿Está preocupada por los ataques?

-No, claro que no.

Sonia es partidaria de zanjar inmediatamente el tema y confiesa que “no tengo ganas de seguir hablando de Ana Obregón. Respeto su decisión pero prefiero mantenerme ya al margen. Lo que tenia que decir ya lo dije en el especial. Soy contraria a la gestación subrogada y no tengo nada más que añadir".